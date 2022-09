Champions League 2022-2023, Milan-Dinamo Zagabria: le formazioni ufficiali

14-09-2022 18:00

Tutto come previsto: Stefano Pioli per il primo impegno in Champions League si affida alla quadrati, eccezion fatta per il ruolo di trequartista affidato a Brahim Diaz.

Rifiaterà il gioiello di mercato Charles De Ketelaere, pronto a dare il suo contributo, magari da falso nueve per permettere a Giroud di rifiatare in vista del Napoli, dalla panchina.

La Dinamo Zagabria, che al debutto ha sorpreso il Chelsea in Croazia, ha giocato al Meazza in tre occasioni: Milan vittorioso due volte e un pari a reti bianche.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Dinamo Zagabria: Livakovic; Ristovki, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All.: Cacic.