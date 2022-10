Champions League 2022-2023, Napoli-Ajax: le formazioni ufficiali

12-10-2022 18:15

Per dare l’ultima spallata al girone e centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, Luciano Spalletti si affida a Juan Jesus in difesa e Giacomo Raspadori in attacco (al quale potrà dare manforte dalla panchina Osimhen), con la conferma della mediana Lobotka-Anguissa-Zielinski: Schreuder proverà a rilanciare invece le ambizioni degli olandesi sfruttando il talento di Kudus, 22enne ghanese, e i recenti precedenti in terra italiana, dove sono rimasti imbattuti in 4 circostanze. Calcio d’inizio alle 18,45: agli azzurri basta un punto per acquisire la certezza dell’eventuale secondo posto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Klaasen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder