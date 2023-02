Champions League 2022-23, Eintracht-Napoli: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e streaming

Dominatori assoluti in Italia, gli azzurri di Spalletti puntano a fare tanta strada anche in Europa. Attenzione ai tedeschi che, in casa, non perdono quasi mai.

21-02-2023 08:55

Il Napoli, dominatore in Italia, sogna di fare tanta strada anche in Champions League. Oggi, al Deutsche Bank Park di Francoforte, (ore 21:00), la squadra di Luciano Spalletti affronterà i padroni di casa dell’Eintracht nell’andata degli ottavi di finale della massima rassegna europea.

A dirigere la sfida di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli sarà il portoghese Artur Dias.

Champions League, l’Eintracht fa sempre bene con le italiane

Il Napoli dovrà stare molto attento. L’Eintracht Francoforte ha precedenti decisamente incoraggianti nelle sfide con squadre italiane.

La compagine tedesca ha perso solo due delle sue 11 sfide contro avversarie italiane (6V, 3N), rimanendo imbattuto in tutte le ultime quattro (3V, 1N). L’ultima squadra italiana a batterlo è stata il Palermo nell’ottobre 2006 (2-1 nella fase a gironi della Coppa UEFA).

Champions League, Eintracht-Napoli: gli azzurri hanno il miglior attacco

Nessuno, in Champions League, ha un attacco come quello del Napoli. La squadra azzurra ha disputato una fase a gironi impeccabile, mostrando un potenziale offensivo straordinario.

Il Napoli ha segnato 20 gol finora (19 dei quali in area) in questa Champions League, più di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi di questa stagione. In particolare, l’attuale media di 3.3 gol a partita della squadra di Spalletti è la più alta per un qualsiasi allenatore che abbia guidato una squadra in Champions League per più di cinque partite.

Champions League: i punti di forza di Eintracht e Napoli

Il Napoli visto sino ad ora è una squadra quasi perfetta. Difesa accorta e un attacco esplosivo. Victor Osimhen garantisce profondità mentre Khvicha Kvaratskhelia è sinonimo di fantasia unita a qualità. C’è poi Stanislav Lobotka che fa girare la palla in maniera impeccabile. La forza del Napoli sta nella capacità di ripartire in maniera velocissima. Può far male in qualsiasi momento, come sta dimostrando in Serie A.

L’Eintracht è, invece, una squadra che sa come difendersi. Concede pochi tiri agli avversari. Difendendo a tre, hanno un centrocampo robusto che potrebbe dare fastidio ai partenopei. Attenzione poi ad un dato statistico che conferma come, soprattutto in casa, i tedeschi sono una squadra difficile da battere. L’Eintracht Francoforte, che ha vinto la UEFA Europa League la scorsa stagione, ha perso solo due delle 19 partite tra Europa e Champions League sotto la guida di Oliver Glasner (10V, 7N). In casa, inoltre, ha perso solo una partita su nove (3V, 5N), 0-3 contro lo Sporting Lisbona lo scorso settembre.

Champions League, Eintracht-Napoli, le probabili formazioni



I padroni di casa dovrebbero presentarsi con il collaudato 3-4-2-1. Indisponibile Eric Junior Dina Ebimbe mentre Sebastian Rode, il capitano, non è al top e partirà dalla panchina. In attacco riflettori puntati sul 24enne nazionale francese Randal Kolo Muani. Da non sottovalutare anche il talento di Mario Gotze.

Nessuna sorpresa nel Napoli di Luciano Spalletti che ripropone il “suo” Napoli. Classico 4-3-3 con il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. In difesa torna titolare Mario Rui rispetto all’ultima uscita in campionato con il Sassuolo.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

L’arbitro di Eintracht-Napoli Artur Dias

La sfida Eintracht-Napoli sarà diretta da Artur Dias. Il fischietto portoghese sarà assistito da Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Fabio Verissimo sarà il quarto uomo mentre al VAR Tiago Martins-Joao Pinhero.

Non è la prima volta che Artus Dias arbitra il Napoli. E’ già accaduto il 15 febbraio 2018 (32esimi di Europa League). In quell’occasione il Napoli perse 1-3 contro il Lipsia.

Dove vedere in tv e streaming Eintracht-Napoli

La partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli si gioca alle 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Il match sarà trasmesso in tv, in chiaro, Canale 5. Sarà disponibile anche su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go, NOW.