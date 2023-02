Il tecnico ai giornalisti in conferenza stampa prima del match di Champions contro l'Eintracht: "Per voi non dovevamo neanche entrare nelle prime quattro in campionato"

20-02-2023 21:21

I bookmakers non hanno dubbi: dopo Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, c’è il Napoli. Addirittura prima del Psg di Messi, a forte rischio eliminazione: la forza degli azzurri spaventa l’Italia e incanta l’Europa, come d’altronde le parole di Glasner hanno sottolineato. Come spiegato dal tecnico dell’Eintracht Francoforte, quella di Spalletti è una squadra “europea”, ossia molto distante dall’italica tradizione difesa e contropiede. Gli azzurri pressano alto e giocano in attacco, come si conviene ad una grande squadra europea.

Eintracht-Napoli, Spalletti fa pretattica

E Spalletti ha dimostrato ancora una volta di saper giocare bene alle schermaglie dialettici tra allenatori. “Glasner ha detto bene – ha spiegato il tecnico di Certaldo in conferenza stampa – che Napoli è una squadra forte ma che lui ha delle possibilità di passare il turno e ne ha il 50 per cento di vincere nella doppia sfida. Io la penso come lui. L’Eintracht ha questo piccolo vantaggio, di quello che si è meritato l’anno scorso nella finale contro i Rangers finita 1-1 e vinta ai calci di rigore, nella quale si è fatto molte esperienze”.

Spalletti e la stilettata ai giornalisti

Ma Spalletti si è tolto anche un sassolino tutt’altro che piccolo dalla scarpa, quando ha rivolto una frase alla platea dei giornalisti: “Sto ancora a pensare alle domande che mi avete fatto a inizio campionato, che non dovevamo neanche entrare nelle prime 4 e ora dite l’opposto”. Frase che naturalmente ha esaltato i tifosi azzurri sul web, come Pietro: “Rosiconi rosiconiiiii che è non vi piace ma a noi nu ce ne fotte proprio è lo so voi eravati abituati a primeggiare poi hanno messo le telecamere e non potete fare i vostri comodi per certe categorie le telecamere sono un danno, e che volete fare abituatevi”. Mentre Aldo sottolinea: “Poi dicono che le altre squadre non sono all’altezza“.

Napoli, tutti i tifosi con Spalletti

Ma l’entusiasmo della piazza napoletana in questo momento è alle stelle, come testimoniano le parole di Giovanni: “Di chi dobbiamo avere paura? Noi siamo una potenza devastante, li dobbiamo distruggere”. Anche Peppe la pensa allo stesso modo: “Grande spalletti e giusto non abbiamo paura di nessuno”. Ed Enzo aggiunge: “Sono loro che devono aver paura“. Raffaele applaude al tecnico toscano: “Tieni gli attributi Mister, avanti così”. Qualcuno però è scettico, come Piervittorio: “Sempre scettico su qualunque cosa dica …..troppe isterie e liti coi giocatori giornalisti tifosi ecc”. Mentre Marcello è euforico: “Forza Napoli , potete fare una grande Champions ….sicuramente fate paura a tutte”.

Il web azzurro però teme l’Eintracht

Massimo cerca di restare equidistante: “Diciamo che ha giocatori forti e gli va tutto bene. Il resto lo giudichino gli altri”. Così come Manuele: ” È la Champions, e loro sono campioni in Europa League... la partita è equilibrata… spero che ce la possa fare ma non sarà una passeggiata!”. Alberto mette tutti sull’attenti: “Sì ma da tifoso non mi piace dire che il 4-1 al Liverpool e i numerosi goal all’Ajax significano passaggio certo col Francoforte… la palla e tonda e è il caso di mantenere la concentrazione alta“. E Gianluca fa un invito ironico al tecnico: “Luciano se vinciamo fatti i capelli blu“.