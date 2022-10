Champions League 22-23, Juventus-Maccabi Haifa: le probabili formazioni

05-10-2022 08:29

Partita quasi da dentro o fuori per la Juventus che per cercare di rimettere in piedi una situazione europea complicatissima deve solo pensare a vincere. Dopo aver perso a Parigi contro il PSG e in casa contro il Benfica, i bianconeri affrontano il Maccabi Haifa che come la Juventus è fermo a quota 0 punti nel gruppo H.

Con Milik inizialmente in panchina a causa di un affaticamento, Allegri riproporrà il 4-3-3. In mezzo torna Paredes in cabina di regia, affiancato da Rabiot e uno fra Locatelli e Miretti, con il secondo apparentemente favorito. Nessun dubbio invece in avanti, con Vlahovic pronto a sfruttare i cross e gli assist di Di Maria e Kostic.

Per gli israeliani probabile 3-4-1-2, con la coppia Pierrot e David in avanti. Cheti agirà alle loro spalle come fantasista mentre la linea tre difensiva dovrebbe essere formata da Batubinsika, Goldberg e Seck.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All: Allegri.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David. All. Barak Bakhar.