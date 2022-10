Champions League 22-23, Napoli-Ajax: le probabili formazioni

12-10-2022 08:25

Fonte: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Grande occasione per i partenopei: i campani pareggiando o vincedo possono staccare matematicamente il pass per il primo vero traguardo stagionale. La squadra di Spalletti è in grande forma ed è reduce da ben otto vittorie di fila, è prima nel girone di Champions con 9 punti e alle 18.45, affronta l’Ajax, terza a quota a 3 già umiliata la settimana scorsa col risultato di 6-1 ad Amsterdam.

Dopo il turnover di Cremona, Spalletti torna a schierare i titolarissimi. Davanti a Meret non ci sarà Rrahmani infortunato. Insieme a Kim, più possibilità per Juan Jesus rispetto a Ostigard. A sinistra dovrebbe giocare Mario Rui, mentre dalla cintola in su la squadra è fatta con un unico solo dubbio tra Simeone e Raspadori.

Formazione offensiva per l’11 di Schreuder che valuta la possibilità di giocare con Brobbey e Kudus, in pratica due centravanti, mentre la terza pedina sarà Bergwjin. In mediana insieme ad Alvarez spazio a Taylor e al gioiello Berghiuis.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder.