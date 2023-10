Champions League, Borussia Dortmund-Milan: info, orari, formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Domani, mercoledì 4 ottobre, è in programma la sfida tra la squadra di Terzic e quella di Pioli: ecco le possibili scelte degli allenatori di Milan e Borussia

03-10-2023 16:10

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Il Milan è pronto a tornare in campo per affrontare il Borussia Dortmund in Champions League. La gara, valida per la seconda giornata nel gruppo F, è in programma domani, mercoledì 4 ottobre: al Signal Iduna Park sarà calcio d’inizio alle 21. I rossoneri, nel primo turno della fase a gironi della massima competizione, hanno strappato un pareggio nella sfida contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Tra i cori dei tifosi del Borussia negli altoparlanti di Milanello e l’applauso dei ragazzi per il giovane Davide Bartesaghi, gli uomini di Pioli si apprestano ad affrontare la calda sfida contro i gialloneri.

Borussia Dortmund-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Dortmund e Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Per poter seguire la sfida, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’app su smart tv, smarthpone, pc o tablet. L’app è disponibile anche sulle console di gioco, come XBOX o Playstation. Non sarà possibile seguire il match in maniera gratuita.

La probabile formazione del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund, nella prima sfida della fase a gironi, è stata mandata ko per 0-2 dal PSG. Dunque, operazione riscatto per la squadra di Terzic che potrebbe approfittare dell’accogliente e calda atmosfera del Signal Iduna Park per strappare i primi tre punti in questa Champions League.

Buon periodo di forma dei tedeschi in Bundesliga, che in sei gare non hanno mai subito una sconfitta. Di fatto, l’ultima sfida vinta da Can e compagni è stata quella esterna contro l’Hoffenheim per 1-3.

L’allenatore del Borussia, per la sfida contro il Milan, potrebbe far scendere in campo la squadra con il 3-5-2. Kobel in porta, spazio in difesa a Sule, Hummels e Scholotterbeck. A seguire, Emre Can, Brandt e Sabitzer sulla mediana, per poi trovare sulle fasce Ryerson e Wolf. Pacchetto offensivo affidato alle punte Adeyemi e Malen.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

La probabile formazione del Milan

Il Milan, in Champions League, riparte dal pari a reti inviolate di San Siro contro il Newcastle. Solo un punto per gli uomini di Pioli che tenteranno l’impresa contro il Borussia Dortmund. Buon momento dei rossoneri anche in Serie A, reduci da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima in casa contro la Lazio di Sarri.

Stefano Pioli, per la gara contro i tedeschi, dovrà fare a meno degli infortunati Loftus-Cheek, Krunic, Kalulu, Bennacer e Caldara. Dunque, spazio al 4-3-3, con Maignan tra i pali e la difesa affidata a Calabria, Thiaw, Tomori ed Hernandez. A centrocampo, possibile spazio a Pobega accanto a Musah e Reijnders. Nessun dubbio sul tridente offensivo Leao, Giroud e Pulisic.

I precedenti tra le due squadre

Tra Borussia Dortmund e Milan i precedenti sono cinque e solo due volte il Milan è riuscito a vincere. Con esattezza è successo nel secondo turno della semifinale di Europa League del 2002 dove i rossoneri chiusero la gara sul 3-1, seppur si sia rivelato inutile dato il passaggio dei gialloneri in finale per il totale di 3-5. Sempre nel 2002, Shevchenko e compagni vinsero di misura nella seconda fase della Champions League grazie al gol di Filippo Inzaghi, edizione in cui i rossoneri chiusero al primo posto il gruppo C.

Gli altri tre incontri precedenti tra le due squadre, sono stati vinti dal Borussia: il più recente è datato 2017, con la vittoria per 1-3 della squadra di Bosz contro la formazione di Montella in occasione dell’International Champions Cup.