Champions League: Chelsea in finale con il City, Real Madrid ko

Derby inglese in finale di Champions League: il Chelsea supera per 2-0 in casa il Real Madrid nella semifinale di ritorno e si giocherà il trofeo europeo più ambito contro il Manchester City nella finale di Istanbul in programma il 29 maggio. Grandissima prestazione dei londinesi di Tuchel, che stendono i blancos con le reti di Werner e Mount.

LA GARA

Primo tempo equilibrato e giocato ad alto ritmo, Chelsea pericoloso in avvio con Rudiger e Werner, il Real cerca di colpire dalla distanza con Modric. I blancos si affidano soprattutto alle fiammate di Benzema, che al 26′ con un destro a giro costringe Mendy ad una grande parata in tuffo.

Al 28′ i padroni di casa passano: Kanté sfonda centralmente e serve in area Havertz, che salta Courtois con un bel pallonetto colpendo la traversa, sulla respinta il più veloce di tutti è Werner. Il Real cerca di reagire ma è pericoloso solo una volta prima dell’intervallo sempre con Benzema: di nuovo Mendy gli dice no.

Ripresa, il Real mantiene maggiormente il possesso palla, ma la manovra è troppo lenta. Più veloci e ficcanti i Blues nelle ripartenze: al 47′ Havertz colpisce la traversa, al 52′ Thiago Silva di testa sfiora il raddoppio, un minuto dopo anche Mount ha una grande chance, ma è impreciso davanti a Courtois.

Gli spagnoli faticano e la difesa di Zidane viene presa spesso d’infilata: al 59′ Havertz ha un’altra chance enorme ma spreca, calciando addosso a Courtois. Il tecnico francese cerca di dare la scossa ai suoi, inserendo Valverde e Asensio.

Il Real nell’ultima mezz’ora prende progressivamente campo (dentro anche Rodrygo), ma dietro rischia sempre: Kanté viene murato da Valverde, decisivo, al 73′ Thiago Silva ancora di testa mette a lato. Solo gli sprechi dei londinesi tengono in vita i blancos, ancora all’81’ Pulisic mette fuori da posizione favorevole.

All’85’ arriva il meritato raddoppio del Chelsea: Pulisic salta Courtois e trova al centro Mount che anticipa Militao e firma il 2-0 che manda i Blues in finale di Champions.

OMNISPORT | 05-05-2021 22:59