Champions League: "Citizens" imbattuti col 'Gladbach; Dea all'esame di spagnolo

Si giocano questa sera le ultime due andate degli ottavi di finale di Champions League. A Budapest, In campo neutro il Borussia Moenchengladbach attende il Manchester City, mentre a Bergamo l’Atalanta ospita il Real Madrid.

La partita di questa sera a Budapest, sarà il settimo incontro ufficiale tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City – per entrambi si tratta del maggior numero di gare disputate contro un singolo avversario in una competizione europea. Il Manchester City è imbattuto contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League (3V, 1N). Il loro precedente incontro nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea ha invece visto prevalere i tedeschi, nei quarti di finale della Coppa UEFA del lontanissimo1978/79. “I citizens” hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions League per l’ottava stagione consecutiva, la serie più lunga all’attivo per un club inglese – gli ospiti, proveranno a raggiungere i quarti di finale per la quarta stagione di seguito. Diversa la frequenza per il Borussia Mönchengladbach che ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta dopo 43 anni. I tedeschi hanno perso 4-2 contro il Liverpool la semifinale del 1977/78 di Coppa dei Campioni.

Primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid; l’Atalanta conta un solo precedente contro squadre spagnole in competizioni europee; negli ottavi di finale della scorsa stagione, contro il Valencia, vinti dai bergamaschi con il risultato aggregato di 8-4. Il Real Madrid ha vinto tutti gli ultimi cinque match esterni di Champions League contro squadre italiane (12 gol segnati, uno subito), mentre nelle precedenti 16 trasferte in Italia aveva trovato il successo solo tre volte. Gli spagnoli inoltre hanno trovato la via del gol in tutte le ultime 19 gare contro squadre italiane – l’ultima italiana contro cui sono rimasti a secco è la Juventus, nel novembre 2008 (0-2). “I blancos” hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta di Champions League per la 24ª stagione consecutiva, la serie più lunga nella storia della competizione. L’ultima volta in cui non è riuscito a raggiungere questa fase è stato nel 1996/97 – che è stata anche l’ultima stagione in cui non ha preso parte a competizioni europee. L’Atalanta, arrivata ai quarti di finale nella scorsa stagione, è invece la prima squadra araggiungere la fase ad eliminazione diretta di Champions League in entrambe le prime due partecipazioni al torneo da quando ci riuscì il Siviglia, nel 2007/08 e nel 2009/10.

OMNISPORT | 24-02-2021 11:51