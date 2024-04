Champions League: le gare di oggi, dove vedere Bayern-Real Madrid

Il programma completo delle semifinali d'andata: domani, mercoledì 1 maggio, sarà il momento della sfida tra Borussia e PSG

Si entra nel vivo della Champions League con le semifinali di andata. Le ultime quattro squadre rimaste in gara si apprestano ad affrontarsi con l’obiettivo di guadagnare un vantaggio significativo in vista del ritorno, fissato per la prossima settimana. Si inizia con Bayern-Real Madrid e si proseguirà domani, mercoledì 1 maggio, con la sfida tra Dortmund e PSG.

La partita di oggi martedì 30 aprile

Confronto di altissimo livello all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove si sfideranno Bayern e Real Madrid con calcio d’inizio alle 21. La formazione di Tuchel è approdata in semifinale di Champions dopo aver eliminato ai quarti l’Arsenal di Arteta, mentre la squadra di Ancelotti ha superato i campioni in carica del Manchester City ai calci di rigore. Guardando ai precedenti, ci sono stati 26 incontri tra le due squadre, con il Real Madrid in vantaggio con 12 vittorie contro le 11 del Bayern e solo tre pareggi.

Sguardo ai rispettivi campionati, i bavaresi arrivano all’impegno nel torneo dopo tre vittorie consecutive in Bundesliga, di cui l’ultima contro il Francoforte. Gli spagnoli, invece, ne LaLiga, continua la sua striscia di imbattibilità con 27 risultati utili consecutivi: l’ultimo successo è stato conquistato sul campo del Real Sociedad.

La sfida tra Bayern e Real Madrid sarà visibile in diretta tv anche su Canale 5 e in streaming sull’app di Mediaset Infinity.

21:00 Bayern-Real Madrid (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+)

La partita di domani mercoledì 1 maggio

Andata di semifinale anche tra Borussia e PSG: appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund. Le due squadre, dopo essersi sfidate anche nella fase a gironi, si ritrovano ad affrontarsi per un posto nella finalissima di Champions. Gli uomini di Terzic, ai quarti di finale, hanno avuto la meglio contro l’Atletico Madrid, mentre i francesi hanno eliminato il Barcellona.

Le due squadre, in precedenza, si sono affrontate per un totale di sei volte, di cui quattro in Champions e due in Europa League. Il bilancio favorisce il PSG con due vittorie, a fronte dell’unico successo conquistato dal Borussia e tre pareggi.

Sguardo ai rispettivi campionati, il Borussia, nell’ultima giornata di Bundesliga è stata mandata ko per 4-1 dal Lipsia. I francesi, invece, in Ligue 1, non sono andati oltre il 3-3 contro Le Havre. La sfida tra le due squadre verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.