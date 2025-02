Champions League, ecco quando si gioca Feyenoord-Inter: il calendario completo degli ottavi

Ufficiali le date per le gare di andata e ritorno, i nerazzurri in campo in Olanda mercoledì 5 marzo alle 18.45 e a San Siro martedì 11 alle 21

Pubblicato: 21-02-2025 17:44