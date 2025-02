Inter, da Ausilio frecciata a Juventus e Milan ma il retroscena sul mercato scatena i tifosi

Dopo il sorteggio di Champions il d.s. nerazzurro punge entrambe le rivali per la mancata qualificazione agli ottavi, poi dice la sua sulla presunta trattativa per Joao Felix

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La frecciata alla Juventus e al Milan sulla mancata qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche una nuova versione dei fatti sul presunto tentativo per Joao Felix: con due brevi battute Piero Ausilio, d.s. dell’Inter, ha scatenato i tifosi sui social.

Champions, la frecciata di Ausilio a Juventus e Milan

Piero Ausilio era a Nyon per rappresentare l’Inter al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che ha abbinato i nerazzurri al Feyenoord, la squadra che ha eliminato il Milan ai playoff. E proprio ai rossoneri e alla Juventus, uscita invece contro il Psv, il d.s. interista è sembrato dedicare una frecciata, sottolineando proprio l’assenza delle due grandi rivali dei nerazzurri dalla top 16 europea.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Non si può mai dire che un sorteggio per gli ottavi sia scontato”, ha esordito Ausilio a Sky Sport, prima di piazzare la stoccata: “Le squadre che ce l’hanno fatta se lo sono meritato. Il Feyenoord ha giocato bene e con impegno per arrivare lì, anche se nel ritorno hanno avuto un po’ di fortuna. Comunque, se arrivi a questo punto, non è mai un caso”.

Inter, Ausilio e il retroscena su Joao Felix

In precedenza, Ausilio era tornato a parlare del presunto interesse dell’Inter per Joao Felix, attaccante di proprietà del Chelsea che ha poi preferito andare al Milan. Il dirigente ha ribaltato il racconto, spiegando che era stato proprio lo staff del portoghese a contattare l’Inter.

“Rispondo a chi aveva detto che l’Inter aveva iniziato una trattativa per Joao Felix – ha dichiarato Ausilio – . Si tratta di opportunità che il mercato mette a disposizione e gli agenti, dovendo lavorare e dimostrare ai propri assistiti che si impegnano a trovare delle opportunità, telefonano anche all’Inter. Noi abbiamo sempre detto a tutti che in attacco eravamo a posto così”.

Milan, la reazione dei tifosi alle parole di Ausilio

Nel racconto di Ausilio è l’Inter, dunque, ad aver snobbato Joao Felix, finito poi per accettare la proposta del Milan. Una ricostruzione che, ovviamente, ha scatenato le reazioni sui social sia dei tifosi rossoneri, che di quelli interisti. “Della serie Belen voleva stare con me, ma io sono fidanzato”, ironizza il milanista Dave su X. “E ti pareva che l’interista non raccontava una frottola”, aggiunge Michi8. “Ma chi ci crede, Pierino?” domanda Rossonoir. “Giusto Piero, vuoi mettere Taremi e Correa con Joao Felix?”, commenta un altro milanista, Rob.

Anche i tifosi dell’Inter contro Ausilio

Anche gli interisti attaccano Ausilio, accusandolo di non aver provato a prendere l’attaccante che a loro parere sarebbe stato molto utile a Inzaghi. “Sapevo che non fosse una tua idea. È impossibile che tu pensi a giocatori di qualità”, accusa Ehab. “Sia mai prendere un giocatore in più, magari bravo”, aggiunge Alessio. “In attacco siamo a posto così? L’abbiamo visto…”, punge Alzasto. “Spero siano dichiarazioni di facciata per non demotivare i nostri attaccanti di riserva. Se la pensasse davvero sarebbe assurdo!”, scrive Dennis. “Col Genoa gioca Correa che era quasi fuori rosa, talmente l’attacco è competitivo”, fa notare Aipenalties.