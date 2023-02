Champions League, Eintracht Francoforte-Napoli: le probabili formazioni

"Once de gala" per Luciano Spalletti che propone, là davanti, il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia

21-02-2023 09:26

Si riaccendono i riflettori delle notte europee per il Napoli, in campo questa sera – martedì 21 febbraio 2023 con fischio d’inizio alle 21 – al Deutsche Bank Park di Francoforte contro l’Eintracht di mister Oliver Glasner nella gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champion League. “Once de gala” per Luciano Spalletti che, là davanti, propone il tridente Lozano-Osimhen-Kvratskhelia. Tedeschi con la boa francese Kolo Muani. Qui di seguito, le probabili formazioni:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Götze, Lindstrom; Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.