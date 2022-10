Champions League, frenata indolore per City e Real

11-10-2022 23:07

Qualche sorpresa nella serata di Champions, che però rischia di rimanere un lampo isolato: nonostante non vinca in Danimarca Guardiola si qualifica e solo il conforto dell’aritmetica nega il pass a Real (Rudiger evita il kappaò al 95′), PSG e Benfica; il Milan si ritrova in una posizione complicata dopo la doppia lezione inferta dai Blues, ma vincendo a Zagabria potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Chelsea e Salisburgo e avere due risultati su tre a disposizione contro gli austriaci.

Copenhagen-Manchester City 0-0

Borussia Dortmund-Siviglia 1-1

Classifica: Manchester Cty 10, Borussia Dortmund 7, Copenhagen e Siviglia 2

Celtic-Lipsia 0-2

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 1-1

Classifica: Real Madrid 10, Lipsia 6, Shakhtar Donetsk 5, Celtic 1

PSG-Benfica 1-1

Maccabi Haifa-Juventus 2-0

Classifica: PSG e Benfica 8, Juventus e Maccabi Haifa 3

Dinamo Zagabria-Salisburgo 1-1

Milan-Chelsea 0-2

Classifica: Chelsea 7, Salisburgo 6, Milan e Dinamo Zagabria 4