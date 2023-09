Champions League, la Lazio si prepara per la sfida di domani contro l'Atletico Madrid

Per i biancocelesti di mister Sarri è un ritorno nella più importante competizione europea

19-09-2023 13:19

Clima sereno a Formello dopo le polemiche per l’ultima partita di campionato contro la Juventus. La squadra di mister Sarri si è preparata per il suo ritorno nel calcio europeo che conta. L’allenamento è iniziato con un torello per poi proseguire con gli allunghi e lo stretching. Per i biancocelesti domani suonerà nuovamente la canzone della Champions League e per molti sarà la prima volta.