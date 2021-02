Champions League, Lazio-Bayern Monaco: probabili formazioni

Tutto pronto per la super sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, tra Lazo e Bayern Monaco, in programma all’Olimpico a partire dalle ore 21:00.

Inzaghi punterà sul collaudato 3-5-2 con Correa e Immobile coppia d’attacco. Bavaresi con Lewandowski punta centrale. Titolare anche l’ex bianconero Coman, ormai giocatore fondamentale per il club tedesco.

Prima sfida ufficiale, in assoluto, tra le due squadre in Europa. Ben 16, invece, i precedenti tra il club biancoceleste e squadre tedesche: Il bilancio: sette vittorie, cinque sconfitte e quattro pareggi.

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski. All. Flick

OMNISPORT | 23-02-2021 08:55