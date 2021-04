Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco

Le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco:

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

Al Parc des Princes si gioca la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si riparte dal 3-2 ottenuto dai franecsi all’Allianz Arena.

Verratti e Florenzi hanno recuperato dal Covid-19 ma partono dalla panchina, con Dagba e Diallo terzini della difesa davanti a Keylor Navas, con Danilo confermato al fianco di Kimpembe. Paredes torna scontata la squalifica a fianco di Gueye, in avanti Pochettino conferma Di Maria e Draxler con Neymar dietro a Mbappé. Panchina anche per Kean, Icardi out.

Rispetto alla gara d’andata, il Bayern deve fare i conti con le assenze di Süle e Goretzka. Alaba si alza a centrocampo insieme a Kimmich, con Hernandez che prende posto sulla linea difensiva vicino a Boateng. Davies e Pavard larghi, in porta Neuer. Sané, Müller e Coman alle spalle di Choupo-Moting, unica punta a disposizione dopo i forfait di Gnabry e Lewandowski.

OMNISPORT | 13-04-2021 20:05