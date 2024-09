Champions League, le gare di oggi: Juventus-Psv e Milan-Liverpool, orari, formazioni e dove vederle in tv

La programmazione delle gare della prima giornata della League Phase: di seguito gli orari, le date e la diretta tv, in campo le 5 squadre italiane

Si apre il sipario sulla nuova Super Champions League, pronta ad entrare nel vivo dell’inedita League Phase, che vedrà confrontarsi sin da subito le migliori squadre d’Europa. Cinque italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, in virtù della classifica maturata al termine dell’ultimo campionato di Serie A. A rompere il ghiaccio saranno proprio i bianconeri di Thiago Motta, in casa contro il PSV Eindhoven, mentre toccherà alla Dea attendere giovedì per affrontare l’Arsenal di Mikel Arteta, tra le favorite al titolo in Premier League.

Il programma completo del primo turno della League Phase

LE PARTITE DEL MARTEDÌ

Juventus-PSV Eindhoven 17 settembre ore 18.45 Sky Young Boys-Aston Villa 17 settembre ore 18.45 Sky Real Madrid-Stoccarda 17 settembre ore 21.00 Sky Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 17 settembre ore 21.00 Sky Sporting-Lilla 17 settembre ore 21.00 Sky Milan-Liverpool 17 settembre ore 21.00 Sky

LE PARTITE DEL MERCOLEDÌ

Bologna-Shakhtar Donetsk 18 settembre ore 18.45 Sky Sparta Praga-Salisburgo 18 settembre ore 18.45 Sky PSG-Girona 18 settembre ore 21.00 Sky Club Brugge-Borussia Dortmund 18 settembre ore 21.00 Sky Celtic-Slovan Bratislava 18 settembre ore 21.00 Sky Manchester City-Inter 18 settembre ore 21.00 Amazon Prime Video

LE PARTITE DEL GIOVEDÌ

Stella Rossa-Benfica 19 settembre ore 18.45 Sky Feyenoord-Bayer Leverkusen 19 settembre ore 18.45 Sky Brest-Sturm Graz 19 settembre ore 21.00 Sky Atalanta-Arsenal 19 settembre ore 21.00 Sky Atletico Madrid-Lipsia 19 settembre ore 21.00 Sky Monaco-Barcellona 19 settembre ore 21.00 Sky

Dove vedere Juventus-PSV in diretta tv e streaming

Toccherà a Juventus-PSV aprire il programma della prima giornata della League Phase della Super Champions League. Calcio d’inizio previsto per le ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino, dove i bianconeri di Thiago Motta saranno chiamati a ritrovare immediatamente la via del gol, dopo i due pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli in Serie A. La partita verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con ampio pre gara dalle 18 e le voci dei protagonisti al termine dei 90 minuti, sul canale dedicato e su Sky Sport 24.

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è possibile accedervi tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi l’evento live. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Juve e PSV, con gli highlights del match fruibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio.

Le probabili formazioni di Juventus-PSV

La Juventus si presenta a questo appuntamento senza l’infortunato Coinceiçao e la necessità di mettere subito in discesa il proprio cammino, complice il regolamento e le combinazioni della nuova Champions League. 4-2-3-1 per Thiago Motta, con Gatti e Bremer a guidare il reparto che difenderà la porta di Michele Di Gregorio. Sulla fascia destra possibile chance per Danilo, con Cabal sulla corsia opposta. In mezzo al campo potrebbero agire Thuram e Locatelli, mentre alle spalle di Dusan Vlahovic è aperto il ballottaggio tra Nico Gonzalez e Cambiaso, con Koopmeiners e Yildiz a completare il trio sulla trequarti.

Classico 4-3-3 per il PSV Eindhoven di Peter Bosz, con Luuk De Jong a vestire i panni di punto di riferimento avanzato. A supporto, Bakayoko e Tillman, mentre in mediana ci saranno Til, Veerman e l’ex Bologna Schouten. Tra i pali Benitez, con Flamingo e Boscagli che dovrebbero stazionare al centro della retroguardia.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-PSV:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Peter Bosz.

Dove vedere Milan-Liverpool in diretta tv e streaming

Milan-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e Now. Formazioni ufficiali e interviste pre gara dalle 20, con lo studio guidato da Federica Masolin, alla presenza di Billy Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e la new entry Stefano Borghi, reduce dall’esperienza a DAZN. Poi, start alle 21 allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro, con le emozioni di Milan-Liverpool disponibili solo su Sky. Non è prevista nessuna diretta supplementare su Mediaset, TV8 o Amazon Prime Video. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Milan e Liverpool, tra contenuti originali e Instagram Stories, mentre gli highlights del match saranno fruibili sul canale YouTube di Sky Sport al termine dei 90 minuti.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool

Dopo aver centrato la prima vittoria in campionato contro il Venezia di Di Francesco, il Milan di Paulo Fonseca vuole iniziare al meglio il proprio percorso in Champions League, contro una delle favorite alla vittoria finale. Di fronte, infatti, c’è il Liverpool di Arne Slot, che ha cambiato poco o nulla nell’ultima sessione di mercato, inserendo Federico Chiesa nel suo roster a ridosso del 30 agosto. Difficile, peraltro, che si possa vedere l’ex Juve dal primo minuto a San Siro.

Il manager portoghese riparte dal 4-2-3-1, con Fofana e Reijnders a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. Sulla trequarti si muoverà Loftus-Cheek, nonostante le polemiche su ruolo e caratteristiche dell’ex Chelsea, con Pulisic a destra e Rafa Leao sul versante opposto. Davanti, nessun dubbio: Alvaro Morata nettamente favorito su Tammy Abraham. Calabria insidia la titolarità di Emerson Royal, con Theo Hernandez inamovibile a sinistra. Tomori e Pavlovic potrebbero comporre la coppia centrale, a protezione di Mike Maignan.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Liverpool:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Arne Slot.

