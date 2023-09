Champions League, le partite di oggi: l’Inter sfida la Real Sociedad, il Napoli vola a Braga, sfida super Bayern-Manchester

Seconda parte della prima giornata di Champions League 2023/2024: l’Inter dopo il derby cerca conferme con la Real Sociedad, la sfida più intrigante tra Bayern Monaco e Manchester United

La Champions League 2023/2024 ha preso ufficialmente il via nella giornata di ieri ma le emozioni del primo turno della fase a gironi sono tutt’altre che finite. Oggi in campo tantissime big del calcio europeo a cominciare dalle due italiane Inter e Napoli, che vivono l’attesa europea con uno stato d’animo completamente diverso.

Real Sociedad-Inter: Inzaghi in cerca di conferme

Mettersi alle spalle l’euforia del derby e ricominciare da Istanbul: sono questi i dettami di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno cominciato la stagione con i fuochi d’artificio e con il 5-1 contro il Milan, ma ora serve tenere la testa bassa per evitare brutte sorprese in ambito europeo. La Real Sociedad è cliente ostico soprattutto tra le mura amiche e Lautaro e compagni dovranno fare molta attenzione. Tra i nerazzurri sicuro il forfait di Calhanoglu.

Braga-Napoli: Garcia ora deve dare una scossa

Clima completamente diverso in casa Napoli. I campioni d’Italia sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e dal pareggio in rimonta sul campo del Genoa: per il tecnico francese Rudi Garcia la sfida sul campo del Braga rappresenta già un esame visto che tanti tifosi già rimpiangono Spalletti e spingono per un suo allontanamento.

Bayern Monaco-Manchester United: la supersfida

La Champions League 2023/2024 comincia con i fuochi d’artificio con la sfida tra Bayern Monaco e Manchester United. I tedeschi, pur con la vittoria all’ultima giornata della Bundesliga, vengono da una stagione difficile e non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni nei confronti di Tuchel. Sul fronte opposto un Manchester United che vuole tornare a sedersi al tavolo delle grandi d’Europa. Sarà una gara ad altissima tensione e si spera anche con tanto spettacolo.

Benfica-Salisburgo: occhio alla sorpresa

Due squadre in cerca di affermazione europea. Benfica e Salisburgo sono stanche dei complimenti ricevuti nelle ultime stagioni: bel gioco, tanti giovani interessanti ma poi una barriera che sembra insormontabile quando si arriva alla fase calda della competizione. Sul match che va in scena all’Estadio do Sport, ci saranno anche gli occhi interessati dei tifosi dell’Inter visto che le due squadre sono inserite nello stesso gruppo dei nerazzurri, il girone D.

Real Madrid-Union Berlino: Ancelotti contro Bonucci

Sembra essere una gara dell’esito scontato quella tra Real Madrid e l’Union Berlino. L’undici di Carlo Ancelotti è un’autentica corazzata e non vuole fare sconti, sul fronte opposto c’è la novità Union Berlino che annovera tra le sue fila, anche l’ex juventino Leonardo Bonucci, reduce da una separazione dal bianconero non troppo felice. Sono le due squadre che vanno a comporre il gruppo C insieme a Napoli e Braga.

Arsenal-Psv Eindhoven: una vetrina per i Gunners

Dopo aver perso la Premier dello scorso anno (a lungo dominata), l’Arsenal cerca di mettersi in vetrina in ambito europeo dove da un po’ di tempo non riesce a fare valere il suo blasone. Di fronte il PSV Eindovhen, che annovera tra le sue fila anche l’ex Napoli Hirving Lozano. Il match promette spettacolo ma la formazione londinese sembra avere tutti i favori del pronostico.

Siviglia-Lens: gli spagnoli e l’ombra Europa League

Il Siviglia in ambito europeo è una superpotenza, lo dicono i risultati e l’incredibile bottino conquistato in Europa League, autentica terra di conquista. Ma ora la formazione andalusa cerca il grande salto e vuole affermarsi anche nella prima competizione continentale. Di fronte il Lens che negli ultimi anni ha sfornato tanti talenti e che ora cerca un posto al sole.

Galatasaray-Copenhagen: i volti noti Mertens e Icardi

Il Galatasaray è arrivato ai gironi di Champions dalle qualificazioni: la squadra turca ha grandi ambizioni e sul proprio terreno di gioco con l’infuocata spinta del suo pubblico può rappresentare un’insidia per tutti. A guidare la squadra anche due volti noti della serie A come Mertens e Icardi: contro il Copenhagen l’opportunità di cominciare al meglio il cammino.

Champions League 2023-2024: il programma

