Champions League, Milan-Dinamo Zagabria 3-1: le dichiarazioni di Giroud

14-09-2022 22:03

Altra serata da incorniciare per Olivier Giroud, che con questa continuità di prestazioni sta cercando di far dimenticare da un lato Ibrahimovic e di invitare dall’altro Deschamps a convocarlo in Qatar. Il rigore che ha sbloccato la sfida odierna è stato importante: “Sul 2-1 non eravamo sereni. Abbiamo sfruttato il pari di Salisburgo e siamo contenti, non era una partita facile. Con maggiore precisione potevamo fare altre reti: la Champions League è la competizione più bella, vogliamo almeno passare il girone. Mi sento molto bene, voglio giocare sempre per aiutare la squadra, ma se il Mister vuole che riposi, non c’è problema. Contro il Napoli sarà una gara alla pari: siamo assieme in testa, dobbiamo recuperare bene”.