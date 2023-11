Champions League, Newcastle furioso per rigore al 95’: che scandalo, Orsato fa arrabbiare Taremi

Polemiche in Champions: in Inghilterra si grida allo scandalo per il rigore concesso al PSG in pieno recupero, Newcastle beffato. Tutte le qualificate

29-11-2023 10:44

Il martedì di Champions League ha emesso nuovi verdetti con diverse squadre, tra cui la Lazio, che hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale al penultimo turno della fase a gironi. Ma a tenere banco è la polemica per il rigore assegnato al PSG al 95′, grazie al quale i parigini hanno pareggiato 1-1 col Newcastle. In Inghilterra si grida allo scandalo.

Champions: Newcastle furioso, che cosa è successo nel recupero

Gruppo F, quello del Milan. Al Newcastle, ultimo, serve battere il PSG al Parco dei Principi per sperare di andare avanti. L’impresa sembra riuscita grazie al gol dopo 24′ di Isak su un nuovo errore di Donnarumma. Ma in pieno recupero viene concesso un rigore molto dubbio per fallo di mano di Livramento ai padroni di casa, poi realizzato da Mbappé.

Il tecnico dei bianconeri, Eddie Howe, sbotta: “Sto ancora cercando di accettare quello che è successo”. I media inglesi all’attacco: “Derubati”. Insomma, se ne parlerà ancora a lungo. Intanto grazie a questo pareggio e con il successo del Borussia Dortmund col Milan, Luis Enrique mantiene il secondo posto.

Classifica Gruppo F: Borussia Dortmund 10, PSG 7, Newcastle 5, Milan 5

Gruppo H: Barcellona in rimonta. E Orsato fa arrabbiare Taremi

Il Barcellona supera il Porto in rimonta 2-1 e conquista il primo posto nel Gruppo H. Ospiti avanti con Pepê al 30′, poi i catalani mettono la freccia con Cancelo e Joao Felix, ironia del destino proprio due calciatori portoghesi. Quando le squadre erano ancora sullo 0-0, Orsato annulla un gol a Taremi, attaccante più volte accostato a Milan e Inter, per fuorigioco. L’altro match del girone ha visto lo Shakhtar Donetsk piegare di misura l’Anversa: ucraini ancora in corsa per gli ottavi.

Classifica Gruppo H: Barcellona 12, Porto 9, Shakhtar Donetsk 9, Anversa 0

I risultati degli altri gironi: remuntada City

Sotto di due reti in casa col Lipsia, il Manchester City vince 3-2: a bersaglio anche il solito Haaland, ma è decisiva le rete del sorpasso firmata da Alvarez all’87’. Guardiola blinda così il primo posto nel Gruppo G. Gli svizzeri dello Young Boys regolano 2-0 la Stella Rossa in un match valevole per la terza posizione. L’Atletico Madrid sbanca Rotterdam: il 3-1 al Feyenoord regala la qualificazione agli spagnoli. E l’ex Simeone fa un regalo anche alla Lazio che, col 2-0 al Celtic, vola agli ottavi.

Classifica Gruppo G: Manchester City 15, Lipsia 9, Young Boys 4, Stella Rossa 1

Champions League, il riepilogo delle squadre qualificate

In attesa delle partite in programma stasera e poi dell’ultima giornata della fase a gironi sono già dieci le squadre (su 16) che hanno staccato il pass per gli ottavi. Ecco tutte le qualificate: