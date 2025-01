Champions League, le partite di oggi: ultimo turno tutto in contemporanea, orari e dove vederlo in tv

Ottava e ultima giornata della League Phase. Tutte le 18 sfide si disputeranno in contemporanea con calcio d’inizio fissato alle 21: il programma completo.

È tempo dell’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions 2024/25. Una giornata storica per il nuovo format della competizione europea, che quest’anno si è presentata con un girone unico e due partite in più rispetto a quanto accadeva fino allo scorso anno. Tutte le 18 sfide andranno in scena oggi, mercoledì 29 gennaio, con calcio d’inizio fissato in contemporanea alle ore 21.

Champions League, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le partite di giornata della UEFA Champions League saranno disponibili in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming live tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Le rispettive app possono essere scaricate gratuitamente su PC, smartphone e tablet, oppure utilizzate tramite dispositivi come PlayStation e Xbox. Per accedere, è necessario effettuare il login con un abbonamento attivo. Una volta connessi, sarà sufficiente selezionare l’evento desiderato per guardare la partita. Gli highlights, invece, saranno disponibili poco dopo il fischio finale sul canale YouTube di Sky Sport.

L’eccezione di giornata è rappresentata dalla sfida Inter-Monaco, che si disputerà a San Siro. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile sia tramite il portale ufficiale che attraverso l’app dedicata. L’applicazione è accessibile anche nella sezione dedicata della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation e Xbox.

Per l’ottava e ultima giornata della Phase League, Sky ha scelto di trasmettere in chiaro Manchester City-Club Brugge. La partita sarà visibile in diretta TV su TV8 e in streaming gratuito sul sito ufficiale TV8.it.

Le partite di oggi, mercoledì 29 gennaio

Guardando al percorso delle squadre italiane, Atalanta, Milan, Juventus e Inter possono ancora staccare il pass diretto per gli ottavi senza dover affrontare i playoff. Fuori dai giochi, invece, il Bologna, già matematicamente eliminato con soli cinque punti raccolti in sette giornate, posizionandosi fuori dalle prime 24 squadre. Nel dettaglio, i bergamaschi sfideranno il Barcellona all’Estadio Olimpico, i bianconeri ospiteranno il Benfica, gli uomini di Inzaghi affronteranno il Monaco a San Siro, mentre i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro la Dinamo Zagabria.

Uno sguardo anche alle altre big in corsa: il Real Madrid affronterà il Brest, cercando di raddrizzare in extremis il proprio cammino per strappare la qualificazione al turno successivo tra le prime otto. Gara decisiva per il Manchester City di Guardiola, che sfiderà il Brugge in una sfida da dentro o fuori: solo la vittoria potrebbe permettere ai Citizens di proseguire il torneo. Situazione simile per il PSG, che si gioca tutto contro lo Stoccarda. Di seguito, tutte le gare dell’ultima giornata di Champions League:

Aston Villa-Celtic 21:00 Sky Barcellona-Atalanta 21:00 Sky Bayern-Slovan Bratislava 21:00 Sky Brest-Real Madrid 21:00 Sky Dinamo Zagabria-Milan 21:00 Sky Dortmund-Shakhtar 21:00 Sky Girona-Arsenal 21:00 Sky Inter-Monaco 21:00 Amazon Prime Video Juventus-Benfica 21:00 Sky Leverkusen-Sparta Praga 21:00 Sky

Lilla-Feyenoord 21:00 Sky Manchester City-Club Brugge 21:00 Sky e TV8 PSV-Liverpool 21:00 Sky Salzburg-Atletico Madrid 21:00 Sky Stoccarda-PSG 21:00 Sky Sturm Graz-RB Lipsia 21:00 Sky Sporting-Bologna 21:00 Sky Young Boys-Stella Rossa 21:00 Sky

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.