Partite di oggi in Champions League: dove vedere Feyenoord-Lazio e Psg-Milan

Il programma completo del terzo turno della Champions League 2023-2024: oggi 24 ottobre il primo round, domani 25 ottobre tocca a Milan e Lazio

Ultimo aggiornamento 25-10-2023 05:46

Si torna in campo per la terza giornata di Champions League. La competizione inizia a entrare nel vivo e da questo momento, arrivati al giro di boa della fase a girone, diventa vietato sbagliare.

Le partite di oggi mercoledì 25 ottobre

La Lazio ha cominciato benissimo la sua Champions League ed ora è chiamata ad una conferma importante sul campo del Feyenoord. La squadra di Maurizio Sarri va a caccia di una vittoria sul campo degli olandesi con tre punti che potrebbero valere anche già un pezzo di qualificazione agli ottavi. Anche la partita della Lazio è in esclusiva su Sky quindi vi consigliamo di fare un abbonamento a Now per vederla in streaming

La sfida di maggiore interesse della giornata è senza dubbio quella del Milan sul campo del PSG in un girone infernale che vede anche la presenza di Newcastle e Borussia Dortmund. Anche il Manchester City cerca punti per mettere al sicuro la sua qualificazione e continuare a rivestire il ruolo di favorita; la sfida sul campo del Young Boys sembra assolutamente alla portata dei ragazzi di Pep Guardiola. La partita del Milan è trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video e si può vedere anche gratis abbondosi subito e sfruttando i 30 giorni di prova free

18.45 FEYENOORD-LAZIO (Sky, NOW, Infinity+) 18.45 Barcellona-Shakhtar Donetsk (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Celtic-Atletico Madrid (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 PSG-MILAN Amazon Prime Video 21.00 Newcastle-Borussia Dortmund (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Young Boys-Manchester City (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Lipsia-Stella Rossa (Sky, NOW, Infinity+) 21.00 Royal Anversa-Porto (Sky, NOW, Infinity+)

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport