Champions League, rischio porte chiuse per Benfica-Inter: ecco perché e quando si saprà

I tifosi portoghesi sono a rischio sanzione dopo i disordini causati nelle trasferte di Milano e San Sebastian: venerdì l’Uefa comunicherà gli eventuali provvedimenti

20-11-2023 16:03

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Benfica-Inter di Champions League si potrebbe giocare a porte chiuse o con alcuni settori dello stadio Da Luz interdetti al pubblico: i tifosi portoghesi sono infatti a rischio sanzione da parte dell’Uefa dopo i disordini di Milano e gli incidenti causati a San Sebastian. Venerdì verrà comunicata la decisione della Federazione continentale.

Champions, rischio porte chiuse per Benfica-Inter

L’Uefa è pronta a sanzionare i tifosi del Benfica, che dunque potrebbe disputare a porte chiuse o con alcuni settori dello stadio Da Luz interdetti al pubblico la partita con l’Inter del 29 novembre, valida per la 5a giornata della fase a gironi di Champions League.

Champions, i disordini causati dai tifosi del Benfica

L’Uefa Control, Ethics and Disciplinary Body tiene infatti da tempo sotto osservazione i tifosi del Benfica, protagonisti di incidenti nelle precedenti due trasferte europee di questa stagione. I supporter portoghesi avevano creato disordini a Milano nel giorno della sfida contro l’Inter, lo scorso 3 ottobre. E peggio ancora si sono comportati l’8 novembre, in occasione della gara in casa della Real Sociedad: nelle ore precedenti la gara hanno dato il via a una vera guerriglia urbana nelle vie di San Sebastian e durante la partita hanno lanciato fumogeni contro i settori della formazione basca.

Champions, venerdì la decisione dell’Uefa su Benfica-Inter

L’arbitro di Real Sociedad-Benfica, l’inglese Anthony Taylor, non prese provvedimenti durante l’incontro, che avrebbe potuto sospendere. Ma la sua relazione verrà analizzata mercoledì dall’organo disciplinare dell’Uefa: una sanzione economica per responsabilità oggettiva ai danni del Benfica appare scontata, ma a questa sanzione potrebbe aggiungersi l’obbligo di disputare il prossimo incontro interno, ovvero Benfica-Inter del 29 novembre, a porte chiuse o con un settore del Da Luz chiuso. La decisione dell’Uefa verrà comunicata venerdì.