Risultati Champions League: l'Atletico Madrid ne fa 6, Haaland 2. Tonfo Barca, il Dortmund decolla

Quarto turno di Champions League per i gironi E, F, G, H. Atletico Madrid-Celtic 6-0, doppiette di Griezmann e Morata. Haaland trascina il City, clamoroso tonfo esterno del Barcellona

07-11-2023 23:02

Quarto turno di Champions League per i gironi E, F, G, H: ci sono Milan e Lazio e – per le due italiane – la sera di martedì 7 novembre è un istante che si lascerà ricordare col sorriso. Lazio-Feyenoord 1-0, Milan-Psg 2-1: successi tanto fondamentali per provare a tenere vive le speranze di approdare alla seconda fase quanto sofferti.

Chi non ha sudato affatto sono Atletico Madrid – 6-0 al Celtic con doppiette di Griezmann e Morata – e Manchester City, 3-0 allo Young Boys con altre due reti messe a segno da Haaland. Clamoroso il ko di misura del Barcellona contro lo Shaktar, Borussia all’inglese contro il Newcastle.

Lazio-Feyenoord 1-0

Lazio in sofferenza, lo rendiconta il periodo attuale dei biancocelesti che stanno faticando a trovare equilibri e risultati, eppure la sera europea scuote la squadra di Sarri che getta il cuore oltre l’ostacolo e, al termine di una prestazione di grande generosità, prova a invertire il trend.

La rete decisiva è di Immobile: la punta è mancata tantissimo al gioco laziale e il suo rientro è coinciso anche con un gol pesantissimo, messo a referto nel recupero del primo tempo con un tocco da rapace d’area di rigore.

Atletico Madrid- Celtic Glasgow 4-0

Bastano 6′ a Griezmann per sbloccare l’incontro: al primo assalto concreto, l’Atletico Madrid passa. Fa quasi tutto l’attaccante francese, capace di prendersi la palla al limite, ritagliarsi lo spazio per il tiro e piazzare un colpo da biliardo che manda la sfera nell’angolino basso.

Un bruttissimo intervento di Maeda lascia il Celtic in inferiorità numerica dal 23′. Il 2-0 arriva nel 3′ di recupero della prima frazione e porta la firma di Morata, gran rasoterra a sfruttare l’assist di Gimenez.

Nella ripresa ancora Griezmann e poi Lino arrotondano il punteggio e scrivono il poker; doppietta anche per Morata, la sesta marcatura è di Niguez.

Borussia Dortmund- Newcastle 2-0

Prima frazione di gioco di marca tedesca, con gli inglesi che possono anche ritenersi fortunati per aver chiuso nei 45’ con lo svantaggio minimo. Prima occasione da gol locale al 16’: Adeyemi, servito magnificamente, fa partire un tiro potente da ottima posizione e costringe Pope a superarsi con un intervento d’istinto.

Il vantaggio del Dortmund arriva al 26’: Sabitzer smarca Fullkrug a cui non resta che trasformare in oro l’assist del compagno. Unico lampo del Newcastle allo scadere: Joelinton impegna Kobel con un colpo di testa. Nella ripresa Brandt blinda la vittoria finalizzando un contropiede.

Milan-Paris Saint-Germain 2-1

Botta e risposta in un primo tempo disputato a ritmi elevati tra due squadre che hanno puntato a vincerla: spazi aperti e collanti tra reparti saltati in fretta, parigini più pericolosi al netto delle palle gol create – traversa di Dembelè – e bravi a passare per primi con l’ex Inter, Skriniar, che insacca sugli sviluppi di un corner.

Bastano 3′ a Leao per riacciuffare il pari con una rovesciata su iniziale respinta di Donnarumma. Al 5′ della ripresa il capolavoro di Giroud – stacco imperioso a trafiggere nuovamente l’ex portiere rossonero – consente al Milan il ribaltone.

Stella Rossa Belgrado-RB Lipsia 1-2

Botta alla sinistra di Glazer dopo aver raccolto palla in area locale: Simons la sblocca così, in 8′, e prova a spianare la strada ai tedeschi, chiamati a restare in scia del Manchester City e mettere in cassaforte il passaggio del turno. Openda raddoppia a metà ripresa, l’autorete di Henrics riapre la gara ma la Stella Rossa non la raddrizza.

Manchester City-Young Boys 3-0

Intervento scomposto in area svizzera da parte di Lauper che mette sul piatto d’argento a Haaland un calcio di rigore trasformato con freddezza dal norvegese.

Al 23′ il City fa fruttare un possesso palla costante ed evidente. Supremazia territoriale degli inglesi mai in discussione, partita giocata in una metà campo con sporadiche fiammate ospiti. La perla di Foden archivia la prima frazione di gioco con il raddoppio degli uomini di Guardiola, il tris arriva in concomitanza con la doppietta di Haaland, che finalizza un assist di Lewis.

Shakhtar Donetsk-Barcellona 1-0

Nemmeno il Barcellona è esente da pericoli e spiacevoli sorprese nelle sere di Champions. I blaugrana, che pure all’andata avevano dovuto soffrire per archiviare i tre punti, si trovano inaspettatamente sotto al 40’, dopo una prima parte di gara che non ha riservato grandi emozioni, eccezion fatta del gol che ha consentito allo Shaktar la possibilità di sbloccarla.

Grande merito a Gocholeishvili che serve in area a Sikan un pallone che va solo spinto in rete. Secondo tempo di tempra e carattere per i padroni di casa che chiudono ogni varco e scrivono l’impresa che riapre i giochi della qualificazione nel gruppo H.

Porto-Anversa 2-0

Superiorità territoriale di un Porto determinato e ben messo in campo fin dai primi minuti. L’assalto ininterrotto dei padroni di casa porta al vantaggio locale al 32′: rigore fischiato da Mariani per fallo in area di Kerk. Evanilson impeccabile nell’esecuzione. Belgi in dieci dal 10′ della ripresa per il rosso a Ekkelenkamp. Pepe chiude i conti nei minuti di recupero della ripresa.

Champions League: risultati e classifica dei gironi

Gruppo E

Lazio-Feyenoord 1-0

Marcatori: 46′ pt Immobile

Atletico Madrid- Celtic Glasgow 6-0

Marcatori: 6′ pt e 15′ st Griezmann, 48′ pt e 31′ st Morata, 21′ st Lino, 40′ st Niguez

Classifica: Atletico Madrid 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic Glasgow 1.

Gruppo F

Borussia Dortmund- Newcastle 2-0

Marcatori: 26’ pt Fullkrug, 34’ st Brandt

Milan-Paris Saint-Germain 2-1

Marcatori: 9′ pt Skriniar (P), 12′ pt Leao (M), 5′ st Giroud (M)

Classifica: Borussia Dortmund 7, Paris Saint-Germain 6, Milan 5, Newcastle 4.

Gruppo G

Stella Rossa Belgrado-RB Lipsia 1-2

Marcatori: 8′ pt Simons (L), 32′ st Openda (L), 36′ st aut. Henrics (L)

Manchester City-Young Boys 3-0

Marcatori: 23′ pt rig, e 6′ st Haaland, 46′ pt Foden

Classifica: Manchester City 12, RB Lipsia 9, Young Boys e Stella Rossa Belgrado 1.

Gruppo H

Shakhtar Donetsk-Barcellona 1-0

Marcatori: 40’ pt Sikan

Porto-Anversa 2-0

Marcatori: 31′ pt rig. Evanilson, 46′ st Pepe

Classifica: Barcellona 9, Porto 9, Shakhtar 6, Anversa 0.

Grandi emozioni sono attese anche nel mercoledì di Champions, con altre due italiane in campo: Inter a Salisburgo, Napoli al Maradona contro l’Union Berlino.