Champions League, Napoli-Union Berlino: le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Mercoledì 8 novembre, i partenopei ospiteranno i tedeschi allo stadio Maradona: obiettivo tre punti per Rudi Garcia, utili a centrare la qualificazione

Torna la Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli si prepara ad affrontare la quarta giornata della fase a gironi dove incontrerà l’Union Berlino: domani, mercoledì 8 novembre, sarà calcio d’inizio alle 18:45. Sguardo alla classifica del gruppo C, i partenopei occupano attualmente il secondo posto, dietro al Real Madrid, con sei punti all’attivo; i tedeschi, invece, sono ultimi con tre sconfitte su tre.

Napoli-Union Berlino, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Union Berlino, valida per il quarto turno della fase a giorni di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, su Sky Sport 4K, al canale 213, e su Sky Sport, al canale 252. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in streaming su Infinity+, NOW e Sky Go, scaricando una delle applicazioni su smartphone o tablet. Dunque, non sarà possibile seguire la sfida in maniera gratuita.

Partita: Napoli-Union Berlino

Data e orario: mercoledì 8 novembre ore 18:45

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

La probabile formazione del Napoli

Napoli e Union Berlino si affronteranno per la seconda volta nel giro di circa 15 giorni. Di fatto, le due squadre si sono incontrate lo scorso 24 ottobre per la prima volta nella loro storia, in occasione della terza giornata della fase a gironi di Champions. La squadra di Rudi Garcia ha superato il test all’Olympiastadion vincendo di misura grazie alla rete di Raspadori nel corso del secondo tempo. Per il club azzurro, sarà fondamentale riconfermarsi per poter blindare la qualificazione.

L’allenatore, dunque, dovrà nuovamente fare i conti con i tedeschi, questa volta potendo approfittare anche del fattore campo e dell’entusiasmo dei tifosi partenopei. Il francese potrebbe affidarsi al 4-3-3, con Natan rientrato dalla squalifica al centro della difesa, con una possibile chance anche per Mario Rui. A centrocampo l’intoccabile Lobotka, mentre nel reparto offensivo potrebbe figurare il tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia.

La probabile formazione dell’Union Berlino

L’Union Berlino, attualmente, è protagonista di uno dei peggiori momenti a livello europeo. I tedeschi, infatti, non vincono una gara dallo scorso 26 agosto, in occasione della sfida in Bundesliga contro il Darmstadt: in seguito, hanno inanellato dodici sconfitte consecutive tra campionato, Champions e DFB Pokal. Un vero e proprio periodo di crisi profonda per i biancorossi, chiamati urgentemente a svoltare questo trend negativo.

Sguardo al loro percorso nella massima competizione europea, gli uomini di Fischer non hanno vinto nessuna delle tre gare del girone C, piazzandosi all’ultimo posto della classifica, alle spalle del Braga. L’allenatore svizzero, per la sfida contro il Napoli, potrebbe far riferimento al 3-5-2, con il rientro di Bonucci utile a far rifiatare Doekhi. Spazio a Gosens a sinistra, con l’attacco affidato a Becker e Fofana.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All.: Fischer.

