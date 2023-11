Napoli, De Laurentiis presidente-allenatore: Garcia lascia la seduta, lui resta con gli azzurri

Quando il tecnico è rientrato in ufficio il numero uno del club azzurro è rimasto in campo insieme allo staff e ai giocatori. Rrahmani indisponibile per l’Empoli: sarà in nazionale

Aurelio De Laurentiis sempre più presidente–allenatore del Napoli: ieri Garcia ha lasciato l’allenamento degli azzurri per recarsi nel suo ufficio, mentre ADL è rimasto in campo insieme ai giocatori e allo staff tecnico. Aspettando l’Union Berlino, il Napoli ha saputo che non potrà contare su Rrahmani per la gara di domenica contro l’Empoli.

Napoli, De Laurentiis presidente-allenatore

Chissà se il modo in cui Aurelio De Laurentiis sta provando a restituire sicurezze al Napoli sarebbe piaciuto a Silvio Berlusconi, che da presidente del Milan raccontava di essere il tecnico fantasma dei rossoneri, guidati all’epoca da Carlo Ancelotti. Dopo essere diventato una presenza fissa durante gli allenamenti degli azzurri con Rudi Garcia, ieri ADL ha fatto anche di più, restando in campo quando il francese è andato via.

Napoli: Garcia lascia l’allenamento, De Laurentiis no

Durante la sessione di allenamento di ieri, successiva alla vittoria per 2-0 in casa della Salernitana, De Laurentiis ha affiancato come ormai è consuetudine Garcia. Ad un certo punto, però, il tecnico francese ha abbandonato il campo ed è rientrato in ufficio, lasciando il suo staff a dirigere l’allenamento.

Oltre agli assistenti dell’allenatore francese, però, in campo è rimasto anche ADL, sempre più a suo agio, dunque, nel ruolo di presidente “di campo”. De Laurentiis, insomma, sta facendo di tutto per far sì che il Napoli non accusi cali di tensione negli incontri di questa settimana: mercoledì la partita con l’Union Berlino al Maradona, che potrebbe dare la qualificazione agli ottavi di Champions League, e poi domenica il match con l’Empoli.

Napoli, Rrahmani assente contro l’Empoli

Nella prossima partita di campionato Garcia potrà contare nuovamente su Natan, che salvo sorprese riprenderà il suo posto in difesa accanto a Ostigard. Già perché contro i toscani il Napoli dovrà fare a meno di Amir Rrahmani: domenica 12 novembre, infatti, la Uefa ha programmato il recupero delle qualificazioni europee tra il Kosovo e Israele, rinviata lo scorso 15 ottobre in conseguenza della crisi politico-militare in Medio Oriente. Rrahmani, dunque, non potrà essere disponibile per il match tra Napoli e Empoli.