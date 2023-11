Napoli, incidente per Edo De Laurentiis: bimbo di tre anni all'ospedale, ferite due donne

Incidente automobilistico in provincia di Caserta per Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del Napoli: coinvolte due donne e un bambino.

05-11-2023 21:38

Brutto fuori programma per Edo De Laurentiis. Il vicepresidente del Napoli, figlio di Aurelio, è rimasto coinvolto in un incidente automobolistico avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, a Casapulla, in provincia di Caserta. A riportare per primo la notizia dell’incidente il portale CasertaCE.net, secondo cui in conseguenza del sinistro sono rimasti feriti lo stesso Edo, due donne e un bimbo di tre anni. Nessuno è in pericolo di vita.

Edo Laurentiis, incidente a Casapulla

Come si legge su CasertaCE.net, e come successivamente verificato, Edo De Laurentiis era a bordo della sua Porsche Cayenne insieme a una donna che, in prossimità del ponte di via Palermo a Casapulla, ha impattato una Nissan su cui viaggiavano un’altra donna e un bimbo di tre anni. La collisione tra le due vetture è stata piuttosto pesante: per le due donne e per il bambino si sono infatti rese necessarie le cure ospedaliere.

Le condizioni del bimbo coinvolto

Il piccolo, in particolare, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, in codice giallo: medicato al naso, è stato dimesso dopo poco. Costrette alle cure ospedaliere pure le due donne coinvolte nell’incidente: entrambe sono state trasferite con mezzi propri all’ospedale di Caserta. Una ha riportato danni al naso, l’altra invece si è fatta medicare alcune ferite al gomito. In entrambi i casi nulla di particolarmente preoccupante. Non sono note, invece, le condizioni dello stesso Edo De Laurentiis, uscito presumbilmente illeso dal forte impatto con l’altra auto.

Il vicepresidente del Napoli reduce dal derby

Da chiarire, naturalmente, la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità delle persone al volante. Non sono noti, infatti, ulteriori dettagli, se non che la Porsche in uso a De Laurentiis Jr abbia riportato seri danni in conseguenza dello scontro. Di certo rimane la disavventura per il vicepresidente del club campione d’Italia, reduce dal derby vinto sabato pomeriggio allo stadio Arechi sulla Salernitana. Napoli che sarà atteso mercoledì 8 da un importante confronto in Champions League contro l’Union Berlino.