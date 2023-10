Napoli-Milan, De Laurentiis negli spogliatoi all'intervallo: il retroscena e lo scontro Rrahmani-dirigente

L'intervento negli spogliatoi di De Laurentiis e il battibecco di Rrahmani con un dirigente: l'intervallo infuocato del Napoli durante la sfida col Milan, poi pareggiata 2-2.

31-10-2023 13:08

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Se solo gli spogliatoi potessero parlare. Che cosa è successo durante l’intervallo di Napoli-Milan, con i campioni d’Italia sotto di due reti al Maradona? Le ultime raccontano di un Aurelio De Laurentiis che ha fatto capolino nello spogliatoio azzurro per motivare i suoi uomini e di uno scontro tra Rrahmani e un dirigente del club campano.

Alta tensione all’intervallo di Napoli-Milan: l’intervento di De Laurentiis

Il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto dopo i primi 45 minuti di un Napoli-Milan tutto a tinte rossonere grazie alla doppietta di uno straripante Giroud. Il ‘commissario’ De Laurentiis, dal ko interno con la Fiorentina presenza praticamente fissa a Castelvolturno, è intervenuto di nuovo, piombando nello spogliatoio occupato dalla sua squadra. Il patron, che – scrive il quotidiano – pare avesse promesso un premio in caso di vittoria col Milan, ha voluto metterci la faccia. E far sentire la sua voce. Per dare una scossa a un gruppo con il morale sotto i tacchetti. Con l’obiettivo che quei fischi piovuti dagli spalti prima dell’intervallo si tramutassero in applausi a fine partita.

De Laurentiis, negli spogliatoi anche un confronto con Rudi Garcia

Sì, il presidentissimo azzurro si è rivolto ai calciatori, ma ha anche avuto uno scambio di vedute e battute con Rudi Garcia. In disparte. Lontano da occhi indiscreti. Al tecnico francese ha chiesto quali mosse avesse in programma per rientrare in partita e quali cambi avrebbe effettuato per evitare un ko che sarebbe stato disastroso, visto l’andazzo di un primo tempo da notte delle streghe di Halloween. Sarà stato per il suo intervento oppure no, fatto sta che nella ripresa il Napoli, rientrato in campo con un piglio diverso e modificato tatticamente, ha rischiato addirittura di vincerla.

Rrahmani, serata da incubo con Giroud e lo scontro con un dirigente

Quarantacinque minuti da dimenticare per Rrahmani, che nelle due sfide contro Verona e Union Berlino aveva dimostrato di aver recuperato ampiamente dall’infortunio. ‘Erase and rewind’: cancella e riavvolgi. Già, perché Giroud lo ha sovrastato in occasione dei due gol del Milan, poi – probabilmente anche a causa della forte tensione dovuta al risultato – negli spogliatoi avrebbe avuto un battibecco con un dirigente del Napoli. ‘Cose di campo’ ha specificato, il Corriere dello Sport. Ad ogni modo, la partita del difensore ex Verona è finita lì: nella ripresa Garcia lo ha sostituito con Ostigard.