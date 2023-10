Napoli-Milan, moviola: L’entrata di Maignan, la posizione di Giroud e il rosso

La prova dell’arbitro Orsato al Maradona analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto di Schio ha estratto sette cartellini

30-10-2023 08:30

Lo sta usando col contagocce il designatore Rocchi: Daniele Orsato, all’ultimo anno di Can, è stato impegnato spesso in gare internazionali, nelle coppe ma è a suo primo big-match in serie A quest’anno. Il fischietto di Schio, uno dei più esperti in Serie A ma che arbitra sempre meno partite nella massima serie italiana, in questa stagione ha arbitrato solo 3 partite di Serie A, una di Champions League e una di Saudi Pro-League ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Orsato con le due squadre

Orsato aveva diretto 37 gare dei rossoneri in carriera: 13 vinte dal club di via Aldo Rossi, 8 perse e 16 pareggiate. Nella sua carriera, Orsato non ha mai “pareggiato” così tanto come quando ha arbitrato il Milan. L’ultimo precedente risaliva alla scorsa stagione, 32esima giornata di Serie A, Roma-Milan. Con l’arbitro di Schio, da sempre il Milan ha un rapporto controverso. Sono diversi infatti gli errori che hanno accompagnato le sue direzioni con i rossoneri in campo.

Il fischietto di Schio aveva invece arbitrato il Napoli in 37 partite. Con lui come arbitro il Napoli ha vinto 12 volte, pareggiando in 10 occasioni e perdendo per ben 15 partite.

Orsato ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, con IV uomo Marinelli, al VAR Marini ed all’AVAR: Paganessi l’arbitro ha ammonito 6 giocatori, di cui tre della squadra di Pioli : 8’st Natan (N), 10’st Reijnders (M), 17’st Romero (M), 20’st Di Lorenzo (N), 33’st Musah (M), 41’st Zanoli (N). Poi ha espulso al 44’st Natan (N)

Napoli-Milan, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola: al 22′ Giroud in occasione del primo gol è alle spalle di tutti ma scatta in posizione regolare e colpisce di testa: nessun fuorigioco del francese. Al 24′ Politano in campo aperto, Maignan esce fuori dall’area e con un intervento rischioso riesce a recuperare il pallone. All’89’ Natan esce dall’area in maniera troppo dura su Romero: intervento sull’uomo e secondo giallo che ha portato all’espulsione del difensore azzurro.

Per Marelli non c’era rosso per Maignan

Il Napoli ha protestato per l’intervento di Maignan su Politano ma per l’esperto di Dazn Luca Marelli non c’è infrazione: “E’ un intervento al limite ma non commette fallo anche se ha rischiato parecchio, giusta la decisione dell’arbitro”. Promozione alla fine per Orsato che non ha sbagliato quasi niente nel 2-2 tra Napoli e Milan.