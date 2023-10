Napoli: Garcia ha perso il treno, tifosi senza più pazienza

Il tecnico francese torna sotto accusa per la prestazione degli azzurri nel pari di ieri contro il Milan: tra tutte, la mossa più criticata è stata la sostituzione di Politano con Zanoli nel finale

30-10-2023 15:58

Rudi Garcia torna sulla graticola dopo il pareggio in rimonta per 2-2 del Napoli sul Milan: diverse le accuse dei tifosi azzurri sul web, dalle scelte di formazione iniziale ai cambi. In particolare, ai supporter partenopei non è piaciuta la scelta di inserire il terzino Zanoli per Politano dopo il pari.

Napoli, i tifosi tornano ad accusare Garcia

Rudi Garcia torna nel mirino dei tifosi del Napoli. È vero che ieri al Diego Armando Maradona gli azzurri sono stati capaci di rimontare due gol al Milan, ma negli occhi dei supporter partenopei sono ancora ben impressi i primi 45 minuti di dominio rossonero: dopo il 2-0 firmato da Giroud, il Milan ha ripetutamente fallito il colpo del k.o..

Napoli, Garcia nel mirino per formazione e gestione della rosa

Garcia viene messo sotto accusa per aver commesso diversi errori, secondo i tifosi, a partire dalla formazione iniziale e dalla gestione degli uomini. “Il 2-2 ci dimostra che il Napoli è forte, ma anche che non basta avere una buona squadra se poi manca l’allenatore…”, il commento su Twitter di Luca. “Anche ieri sostituzioni senza senso, nessuna trama di gioco, squadra lunga che riesce a recuperare esclusivamente con le individualità e l’orgoglio”, aggiunge Michele.

“Incapace e presuntuoso – commenta Mario -. La maggior parte dei gol sono frutto di individualità e non di schemi/azioni provate in allenamento. La fase difensiva è paragonabile al Cagliari: se ieri Reijnders non avesse sbagliato a porta libera non avremmo mai pareggiato)”. “Gioca da settimane con la stessa formazione, dimentica Elmas per mesi e poi lo mette titolare affidandogli un ruolo non suo. E non parliamo di Lindstrom”.

Napoli, Garcia e la sostituzione Politano-Zanoli

Il nome del danese torna più volte nei commenti dei tifosi del Napoli: tra tante mosse di Garcia, quella che non va proprio giù ai supporter azzurri è stata la sostituzione di Politano – tra i migliori – con Zanoli a pochi minuti dalla fine. Una mossa giudicata iper-difensivista, per proteggere il 2-2: i tifosi avrebbero voluto in campo proprio Lindstrom. “Il signor Garcia col cambio Politano- Zanoli, nonostante un Milan palesemente a pezzi senza i suoi uomini più pericolosi, ha pensato unicamente a preservare la sua panchina. Un allenatore del genere non dovrebbe circolare dalle parti di Napoli”, attacca Franco.

“Questa partita con le ripartenze di Lindstrom poteva essere facilmente vinta però il francese avrà pensato ‘meglio il pareggio così non mi cacciano…”’, aggiunge Blasthous. “Forse ha dimenticato di avere anche Lindstrom…”, ironizza infine AnnaMaria.