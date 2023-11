Salernitana-Napoli 0-2: Garcia svela il "problema" di Raspadori, Inzaghi attacca l'arbitro

Applausi alla Salernitana per l’impegno, tre punti al Napoli che ha legittimato la vittoria con la grande mole di occasioni da gol create. Il derby campano dell’Arechi è già storia, coi granata che rimangono nel limbo della bassa classifica e gli azzurri che invece si lanciano all’inseguimento delle prime posizioni. Rudi Garcia può essere soddisfatto, mentre il tecnico della squadra di casa, Pippo Inzaghi, recrimina sul primo gol viziato da un fuorigioco di Olivera.

Così Garcia ai microfoni di Dazn:

Abbiamo iniziato bene, è la prima volta che facciamo gol nei primi 15′ . Dopo siamo calati un po’ e su questo dobbiamo migliorare. Non abbiamo concesso niente, siamo ripartiti nel secondo come avevamo fatto nel primo tempo, ma Ochoa ci ha negato diverse volte il raddoppio, Politano ha colpito un palo. Alla fine il secondo gol è arrivato e ha chiuso la partita. Contento che l’abbia segnato Elmas, se lo merita, è uscito dalla panchina e ci ha dato un grande aiuto.

Il tecnico del Napoli, rispondendo a Giampaolo Pazzini, svela poi qual è il “problema” di Raspadori:

Ha senso del gol, tira con due piedi, viene incontro, sa giocare con la squadra, è un po’ falso nove e un po’ trequartista, anche se ho sempre detto che è ancora più polivalente. Il suo problema? Osimhen (ride, ndr) e il 4-3-3. Ma non vediamo l’ora che Victor torni, sia chiaro. Può aiutarci sia offensivamente che difensivamente.

Infine ancora una sottolineatura sull’importanza di saper cambiare modulo a partita in corso:

Il primo gol è arrivato da un recupero frutto di una riaggressione. Il modulo? Dipende dal momento, dalla rosa che ho a disposizione e anche dall’avversario o dal tipo di competizione. Sul 4-3-3 non c’è quasi più niente da spiegare ai giocatori, lo recitano a memoria ma anche gli avversari l’hanno studiato e per questo dobbiamo essere bravi a cambiare in corsa. Ora è fondamentale vincere mercoledì, testa alla Champions che è una partita importantissima