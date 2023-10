Coppa Italia 2023/2024 risultati: Cremonese all’ultimo respiro, la decide Coda al 121’, Cittadella ko

Si gioca il secondo turno della Coppa Italia 2023/2024: la prima gara della giornata offre subito emozioni a non finire con la Cremonese che conquista il passaggio al turno successivo solo dopo i supplementari

Ultimo aggiornamento 31-10-2023 18:30

Si gioca il secondo turno della Coppa Italia 2023/2024: un’occasione non solo per continuare la ricerca degli equilibri per le squadre impegnate ma anche per provare a trovare slancio in direzione del campionato e perché no di sognare anche di “andare sulla distanza” con la possibilità di sorprese che non sono mancate nella storia della coppa nazionale.

Cremonese-Cittadella 1-0: la decide Coda ai supplementari

Prima partite del secondo turno e già emozioni. La Cremonese conquista la qualificazione grazie a un gol di Coda al minuto 121’. La squadra di Stroppa passa in vantaggio nei primi minuti del secondo tempo con Bertolacci e al 53’ si trova anche in superiorità numerica dopo l’espulsione di Frare. La gara sembra in cassaforte ma il Cittadella trova il pari all’83’ con Vita e porta la gara ai supplementari. La Cremonese le prova tutte per provare ad evitare i rigori ed al 121’ arriva la rete di Coda che fa esplodere di gioia lo Zini.

Coppa Italia: domani tocca a Udinese-Cagliari, giovedì c’è il Torino

Domani si torna in campo per la seconda tornata di partite del secondo turno di Coppa Italia. Sfide molto interessanti a cominciare dalle sfida delle 15 tra Genoa e Reggiana, con la squadra di Gilardino chiara favorita per il passaggio del turno. Alle 18 allo stadio Via Del Mare, si gioca una sfida molto interessante tra Lecce e Parma. I salentini stanno facendo bene in serie A, i ducali sono primi tra i Cadetti e sognano la massima serie.

Sfida tutta di serie A invece quella tra Udinese e Cagliari. La formazione di Claudio Ranieri è reduce dalla clamorosa rimonta contro il Frosinone che sembra aver dato una scossa a tutto l’ambiente. L’Udinese è reduce dal cambio in panchina con l’arrivo di Cioffi e la Coppa Italia potrebbe diventare occasione di rilancio. Giovedì le ultime due partite del turno che prevedono la sfida tra Sassuolo e Spezia e quella tra Torino e Frosinone.

Coppa Italia, secondo turno: risultati e programma

Martedì 31 ottobre

Cremonese-Cittadella 1-0

Marcatori: 48′ Bertolacci (Cr), 83′ Vita (Ci), 121′ Coda (Cr)

Salernitana-Sampdoria ore 18

Bologna-Verona ore 21

Mercoledì 1 novembre

Genoa-Reggiana ore 15

Lecce-Parma ore 18

Udinese-Cagliari ore 21

Giovedì 2 novembre

Sassuolo-Spezia ore 18

Torino-Frosinone ore 21

Coppa Italia: il calendario completo