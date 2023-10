Serie B Sampdoria: il destino di Pirlo tra Salernitana e Palermo ma c’è chi invoca il ritorno di Mazzarri

La Sampdoria ha rinnovato ancora la fiducia a Pirlo dopo la brutta sconfitta contro il Sudtirol: Legrottaglie protesta con gli arbitri. Ma i tifosi sperano in un cambio di rotta e c’è chi invoca l’ex Mazzarri

30-10-2023 18:51

La Sampdoria si trova già a un punto di non ritorno. La sconfitta di sabato scorso in casa del Sudtirol ha fatto ripiombare la formazione blucerchiata nei bassifondi della classifica di serie B e ha rimesso decisamente in discussione il futuro di Andrea Pirlo che ora ha a disposizione il match in Coppa Italia con la Salernitana e quello in campionato contro il Palermo per provare a invertire la rotta.

Salernitana e Palermo: si decide il futuro di Andrea Pirlo

La sconfitta con il Sudtirol in casa ha aperto ancora una volta la discussione sul futuro di Andrea Pirlo. Un ko bruciante per la Samp che sperava di essersi lasciata alle spalle il momento negativo dopo la bella vittoria con il Cosenza. Ora arrivano due appuntamenti importanti per i blucerchiati. In questo momento ovviamente la gara di Coppa Italia con la Salernitana non rappresenta una priorità e per questo motivo in Campania l’undici iniziale potrebbe anche subire forti variazioni con tanti cambi rispetto alle gare di campionato. Sarà invece fondamentale il match del Marassi contro il Palermo in programma sabato alle 16.15 e non sarà impresa facile perché anche i rosanero sono in cerca di riscatto.

Legrottaglie se la prende con l’arbitraggio

La gara con il Sudtirol è stata condita anche dalle consuete polemiche arbitrali. Il responsabile dell’area tecnica dei blucerchiati, Nicola Legrottaglie, dopo la gara con i bolzanini se l’è presa con arbitraggio ed episodi, salvando di fatto la panchina di Pirlo. “Ci sono stati grandi disattenzioni da parte degli arbitri. Sinceramente la trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti il non andare a valutare gli episodi come quello del rigore”.

Sampdoria: il dopo-Pirlo è già cominciato?

Si fa presto a parlare di esonero: la 17esima piazza in classifica di certo non è la posizione in cui la Sampdoria avrebbe voluto trovarsi in questo momento della stagione. Ma il club deve valutare con attenzione le prossime mosse, un errore in questo momento vorrebbe dire creare una condizione ancora più complicata.

La posizione di Pirlo sembra però perlomeno precaria, benché da parte della dirigenza sia stata ribadita una fiducia a oltranza. La piazza comincia a fare pressione e nelle ultime ore sui social è emerso anche il nome di Walter Mazzarri come possibile sostituto di Pirlo. Una voce che sembra assomigliare più a una suggestione in questo momento, un ritorno che però sembra graditissimo ai tifosi. Dopo l’esperienza Cagliari, bisogna capire la volontà del tecnico toscano di rimettersi in discussione in serie B.

