Champions League, Salisburgo-Inter: orario, formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Dove vedere la partita Salisburgo-Inter in diretta Tv e live in streaming online: scopri tutto ciò che c'è da spere sulla 4a giornata della fase a gironi di Champions League

Fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 alla “Red Bull Arena” di Salisburgo, dove l’Inter di Simone Inzaghi può chiudere il discorso qualificazione e avvicinarsi nel migliore dei modi all’ultima partita di questo tour de force, all’alba della sosta dedicata alle nazionali. Scopri qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere su Salisburgo-Inter: le formazioni di Inzaghi e Struber e le info utili per vedere la partita di Champions League in diretta Tv e live in streaming online.

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta Tv e in streaming

Salisburgo-Inter, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta streaming online su Amazon Prime Video, che ha acquisito 16 partite dell’edizione 2023-24 della massima competizione continentale. Servizio attivo sull’omonimo portale e sull’applicazione di riferimento, disponibile su pc, smartphone e tablet. L’app di Amazon è scaricabile gratuitamente su iOS e Android.

Inoltre, potranno accedere alla finestra di Amazon Prime anche i clienti SkyQ, premendo il tasto “Home” del telecomando e andando nella sezione dedicata. Una volta inserite le credenziali del proprio abbonamento, effettuando un comune login, Salisburgo-Inter sarà visibile in diretta Tv anche su Sky. Gli highlights del match saranno disponibili su Sky Sport HD a partire da mezzanotte, con la partita integrale in differita.

Canale tv e streaming online

No alla diretta Tv in chiaro su TV8 o Canale 5, ma potrete rimanere aggiornati in tempo reale su risultato, marcatori e azioni salienti attraverso i canali social ufficiali di Salisburgo e Inter. Diretta radio su Rai Radio Uno, con pre gara dalle ore 20.30 e le voci dei protagonisti al termine dei 90 minuti.

Salisburgo-Inter: le scelte di Inzaghi

Difesa a quattro per gli austriaci, con Solet e Pavlovic pronti a guidare il reparto arretrato, a protezione di Schlager. A destra agirà Dedic, mentre sul versante mancino spingerà Ulmer. In mediana spazio a Capaldo e Sucic, accanto a Gourna-Douath. Alle spalle del tandem Simic-Konaté, si muoverà Gloukh. Queste le probabili scelte di Struber.

Previste alcune rotazioni in casa Inter, con Simone Inzaghi che potrebbe far rifiatare Marcus Thuram, dando una chance ad Alexis Sanchez, in coppia con Lautaro Martinez. Sulle corsie esterne ci saranno Dumfries e Carlos Augusto, con Frattesi e Mkhitaryan al fianco di Hakan Calhanoglu, uno dei migliori in questo inizio di stagione. Sommer confermatissimo tra i pali, con la retroguardia formata da Darmian, Bastoni ed Acerbi, preferito a De Vrij. Il francese Pavard ne avrà per due mesi.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Salisburgo-Inter:

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber.

(4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.

