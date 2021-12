Champions League, risultati sesta giornata: Lille e Salisburgo agli ottavi

08-12-2021 23:46

La Juventus passa agli ottavi di finale di Champions League come prima del proprio girone. La pazza gara tra Zenit e Chelsea, infatti, permette ai bianconeri di essere testa di serie ai sorteggi di Nyon che determineranno le otto gare della prima fase a eliminazione diretta.

Se la Juventus ha superato il Malmo di misura allo Stadium grazie a Kean, il Chelsea ha impattato contro lo Zenit in una gara spettacolare, ma che ha portato solamente al secondo posto dei Blues. In vantaggio con l’ispiratissimo Werner, alla fine autore di una doppietta e di un assist per Lukaku, i britannici sono stati rimontati dai padroni di casa con Claudinho e Azmoun. La contro-rimonta degli ospiti non è bastata: Ozdoev ha regalato al club di San Pietroburgo un pareggio di prestigio e il primo posto alla Juventus.

Rinviata a giovedì, causa neve, la sfida tra Atalanta e Villarreal. La Dea è sicura almeno del terzo posto dopo il pari dello Young Boys all’Old Trafford contro il Manchester United: svizzeri eliminati, bergamaschi o Sottomarino Giallo in Europa League.

Tutto come previsto nel girone E: il Barcellona cade in casa del Bayern Monaco e retrocede in Europa League, mentre il Benfica passa come seconda del girone dopo aver superato senza problemi la Dinamo Kiev con un grande avvio di gara firmato Yaremchuk-Gilberto (vecchia conoscenza della Serie A).

Il Gruppo G era senza dubbio il più equilibrato sin dal sorteggio estivo e così è stato, effettivamente, fino all’ultimo. Alla fine sono Salisburgo e Lille a passare agli ottavi grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima giornata, rispettivamente contro Siviglia e Wolfsburg. Francesi primi. Gli spagnoli chiudono al terzo posto e giocheranno i sedicesimi di Europa League, i tedeschi salutano le coppe continentali.

GRUPPO E

BENFICA-DINAMO KIEV 2-0 [16′ Yaremchuk, 22′ Gilberto]

BAYERN MONACO-BARCELLONA 3-0 [34′ Muller, 43′ Sane, 62′ Musiala]

GRUPPO F

MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS 1-1 [9′ Greenwood (M), 42′ Rieder (Y)]

ATALANTA-VILLARREAL [giovedì, ore 19:00]

GRUPPO G

SALISBURGO-SIVIGLIA 1-0 [50′ Okafor]

WOLFSBURG-LILLE 1-3 11′ Yilmaz (L), 72′ Lille (L), 78′ Gomes (L), 89′ Steffen (W)]

GRUPPO H

JUVENTUS-MALMO 1-0 [18′ Kean]

ZENIT-CHELSEA 3-3 [2′ Werner (C), 38′ Claudinho (Z), 41′ Azmoun (Z), 62′ Lukaku (C), 85′ Werner (C), 94′ Ozdoev (Z)]

