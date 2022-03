06-03-2022 13:42

Sarà Antonio Mateu Lahoz l’arbitro di Liverpool-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma ad Anfield martedì 8 marzo alle 21. All’andata, i nerazzurri hanno perso 2-0.

L’anno scorso, lo spagnolo ha arbitrato la finale di Champions tra Chelsea e Manchester City. Con l’Inter ha un solo precedente e non è un bel ricordo per i nerazzurri: Europa League 2013, sconfitta col Tottenham di Bale per 3-0.

