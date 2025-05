Champions League, Scandicci e Antropova dominanti: è finale con Conegliano. Tempo di analisi per Milano ed Egonu

La formazione toscana batte la Vakifbank Istanbul e domani giocherà l’atto conclusivo della manifestazione europea contro le venete. Milano ed Egonu si leccano le ferite dopo l’ennesima delusione

Una finale di Champions League tutta italiana. Il volley tricolore al femminile vive un’altra giornata da sogno e dopo la vittoria di Conegliano nel derby contro Milano, arriva anche il netto successo di Scandicci contro le turche del Vakifbank Istanbul.

Scandicci dà spettacolo

Prestazione spettacolare quella della Savino Del Bene Scandicci che gioca un match perfetto contro le turche della Vakifbank Istanbul. Una gara da incorniciare per Antropova e compagne che hanno letteralmente dominato sin dai primi scambi. Ma a brillare non c’è stata solo l’opposta della nazionale azzurra ma anche la palleggiatrice Ognjenovic, capace di smistare alla perfezione le giocate in attacco tenendo in ritmo tutte le sue compagne.

Conegliano-Scandicci: la Champions resta in Italia

Il volley femminile italiano continua a dominare in ambito europeo e non solo. La finale di Champions League sarà un discorso tutto tricolore con la sfida tra la Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci che andrà in scena domani alle ore 18 (con diretta su Sky Sport). Ovviamente i favori del pronostico restano tutti per la squadra di Santarelli, capace ancora una volta di una stagione incredibile con risultati che si fa anche fatica a raccontare. Ma la crescita di Scandicci è stata notevole nel corso del tempo e Antropova e compagne non partono di certo battute.

Milano ed Egonu restano a guardare

La stagione della Numia Vero Volley Milano si conclude ancora con una delusione e ancor sbattendo contro una Imoco Conegliano che si è dimostrata un muro invalicabile. Per la formazione lombarda da domani, oltre che partecipare alla finalità di Champions League, sarà il momento di cominciare a pensare al futuro. Nella prossima stagione non ci sarà Alessia Orro, con la palleggiatrice che ha scelto di accettare la corte del Fenerbahce a cui si legherà da un contratto fino al 2028. Ma sarà tempo di analisi anche per Paola Egonu che dovrà decidere se continuare la sua avventura con Milano per provare ad abbattere il dominio di Conegliano e se cercare una strada differente.