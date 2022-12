Champions League Women – Roma-St Polten, le probabili formazioni

16-12-2022 09:39

Tocca alla Roma prendersi di nuovo la scena in Champions League sfidando le austriache del St Polsen. Nella serata di venerdì il fischio d’inizio delle ore 18.45 darà il via alla 5ª giornata, già decisiva per capire chi passerà il turno. L’allenatore giallorosso dovrebbe optare per il 4-3-3 con un tridente composto da Serturini, Haavi, Giacinti. Risposta offensiva anche da parte ospite con un modulo votato all’attacco qual è il 4-2-3-1, Enzinger unica punta.

Ecco le probabili formazioni.

Roma (4-3-3): Caesar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa; Serturini, Haavi, Giacinti.

St. Pölten (4-2-3-1): Schlüter; Tabotta, Balog, Klein, Fuchs; Wenger, Eder; Zver, Mikolajova, Brunnthaler; Enzinger.