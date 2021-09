Champions, Malmo-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime?

Dopo l’avvio non proprio esaltante in campionato, la Juventus si appresta a vivere nove giorni già intensi quanto determinanti per il nuovo progetto con alla guida tecnica Max Allegri, il tecnico di ritorno subentrato ad Andrea Pirlo.

I bianconeri dovranno vedersela contro gli svedesi del Malmo, in una trasferta importantissima per la sorte del percorso in Champions League e che, sperano gli interessati, regali più soddisfazioni rispetto al recente passato: nella fase a gironi, la Juve dovrà scontrarsi anche con il Chelsea e lo Zenit. Insomma, anche stavolta è richiesta testa e la massima concentrazione.

Dove seguire Malmo-Juventus in tv: Mediaset, Sky o Amazon Prime Video

Malmö-Juventus, primo match della Uefa Champions League 2021/22, si potrà vedere in chiaro sulle reti Mediaset come anticipato in questa guida completa al calcio che conta in tv: la partita, in programma martedì 14 settembre alle ore 21, è proposta in diretta e in esclusiva su Canale 5.

Dall’Eleda Stadium di Malmö andrà in scena la sfida tra gli svedesi allenati dall’ex rossonero Jon Dahl Tomasson e la nuova Juventus di Allegri; sfida intessante con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli e ospite in studio Mino Taveri.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, commenti post partita affidati a Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

La gara sarà visibile, inoltre, anche su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La programmazione Mediaset per la Champions di martedì 14 settembre

• Malmö-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

• Villarreal-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

• Siviglia-Salisburgo, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

• Young Boys-Manchester United, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

• Lille-Wolfsburg, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Raffaele Pappadà

• Chelsea-Zenit, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

• Barcellona-Bayern Monaco, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica.

• Dinamo Kiev-Benfica, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

• Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Champions, Malmo-Juventus: dove vederla in streaming

Per quanti volessero seguire la Juventus in streaming, potrà vedere la gara in diretta su mediaset Play che permette di seguire il match in tempo reale. Così anche attraverso Sky Go per gli abbonati di Sky che sono abilitati a scegliere tra i supporti autorizzati dove seguire le imprese bianconere; altra opzione è Now che costituisce il servizio di streaming on demand del gruppo satellitare.

VIRGILIO SPORT | 13-09-2021 17:11