Champions, Milan-Borussia: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Giochi aperti nel Gruppo F di Champions, ma il Milan ha un solo risultato a disposizione col Borussia Dortmund. I rossoneri ritrovano Giroud, out Leao

27-11-2023 11:09

Il momento della verità. Quello che può valere una stagione. Il Milan, terzo nel Gruppo F di Champions League, riceve la visita del Borussia Dortmund capolista a San Siro nella quinta giornata della fase a gironi. Nulla è precluso, purché si vinca. La classifica vede, infatti, i gialloneri a quota 7 grazie al doppio successo col Newcastle, il PSG a 6, i rossoneri a 5 e gli inglesi a 4. Insomma, giochi ancora apertissimi. Ma, senza girarci intorno, l’undici di Stefano Pioli ha un solo risultato a disposizione.

Dove vedere Milan-Borussia in diretta Tv e in streaming

Lo scenario è quello della Scala del calcio. Luci a San Siro: al Meazza arriva il Borussia Dortmund per una sfida che può dire molto in chiave qualificazione agli ottavi. Le due squadre si affronteranno martedì 28 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 21:00. Ricca la scelta per la programmazione tv. Nessun timore per chi non è abbonato alla pay tv: Milan-Borussia Dortmund sarà infatti trasmessa in chiaro su Canale 5.

Resta, ovviamente, la possibilità di seguire il match su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K. E c’è l’imbarazzo della scelta anche per lo streaming: dal sito Sportmediaset a Infinity, passando per l’app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet, a Now, servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky.

Milan-Borussia Dortmund: Pioli ritrova Giroud

Il Milan ha ritrovato vittoria e morale con l’1-0 alla Fiorentina, ottenuto in condizioni d’emergenza tali da indurre Pioli a gettare nella mischia anche il 15enne golden boy del settore giovanile Camarda. Out lo squalificato Musah, fuori dai giochi anche Okafor e soprattutto la stella Rafa Leao. Il tecnico emiliano sceglie il 4-3-3: Maignan tra i pali; Calabria e Theo Hernandez i due terzini, con Thiaw e Tomori a formare la coppia di centrali in difesa. In mezzo al campo spazio a Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Chukwueze e Pulisic larghi nel tridente, mentre Giroud, assente in campionato perché fermato dal giudice sportivo, sarà il terminale offensivo.

Terzic risponde con un attacco composto da Brandt e Malen a supporto di Fullkrug, che non sta ripetendo i numeri straordinari della scorsa annata quando vestiva la casacca del Werder Brema.

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli. Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen. Allenatore: Terzic.

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen. Allenatore: Terzic. Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

