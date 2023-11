Champions: Napoli a ferro e fuoco, 11 tedeschi arrestati, possibile stadio vietato ai tifosi

Dopo Milano, anche a Napoli vigilia del match di Champions ad altissima tensione: violenti scontri nel centro tra gli ultras dell'Union e la polizia

08-11-2023 09:51

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Dopo gli scontri tra gli ultras del Milan e quelli del Paris Saint-Germain alla vigilia del match di Champions nel capoluogo lombardo, si registrano ancora disordini. Questa volta a Napoli, dove i tifosi dell’Union Berlino hanno messo a ferro e fuoco il centro storico, come già successo l’anno scorso con gli ultras dell’Eintracht Francoforte. Il bilancio, al momento, è di 11 sostenitori tedeschi arrestati.

Ancora follia ultras in Italia: alta tensione a Napoli

Non solo a Milano, anche a Napoli si è registrata una vigilia ad altissima tensione. Proprio come successo lo scorso marzo, quando il centro storico della città – peraltro patrimonio Unesco – fu teatro di tensioni e disordini per via degli ultras dell’Eintracht Francoforte. Ancora una volta protagonisti di una notte di guerriglia con le forze dell’ordine sono stati i tifosi tedeschi arrivati nel capoluogo campano per il match di Champions tra Napoli e Union Berlino in programma oggi alle 18:45.

Notte di guerriglia nel cuore della città: la ricostruzione

Incappucciati e con addosso felpe bianche, ieri sera circa 200 ultras dell’Union Berlino hanno sfilato per le vie del centro. Radunatisi in piazza Garibaldi, hanno marciato lungo corso Umberto – sotto gli occhi delle forze dell’ordine impegnate a evitare contatti con le frange più calde del tifo partenopeo – per poi raggiungere piazza Carità e piazza Dante. Qui la situazione è letteralmente degenerata. I sostenitori del club della capitale tedesca, infatti, hanno aggredito gli uomini in divisa.

Napoli-Union, ultras tedeschi fuori controllo: il bilancio

Gli ultras dell’Union Berlino hanno devastato le vetrine dei negozi di via Toledo e ferito alcuni poliziotti, che – come scrive La Gazzetta dello Sport – hanno faticato non poco a contenere la violenza di quella che si è rivelata un’azione di massa.

Il bilancio provvisorio è di undici tifosi tedeschi finiti in manette. E non finisce, perché si sta valutando una clamorosa ipotesi in merito alla partita di oggi valevole per la quarta giornata di Champions League che può avvicinare il Napoli agli ottavi di finale in caso di vittoria.

Champions: oggi al Maradona senza tifosi tedeschi?

Già, sono ore decisive, perché – riferisce la Rosea – si valuta la possibilità di vietare l’ingresso allo stadio Maradona ai tifosi dell’Union Berlino. In mattinata potrebbero arrivare aggiornamenti importanti in tal senso dopo gli scontri avvenuti nella notte. Intanto l’allerta è massima, soprattutto tra le vie del centro.