Champions, Real Madrid in semifinale: battuto ancora il Chelsea. Le pagelle

Dopo il 2-0 dell'andata, i blancos vincono anche a Stamford Bridge con la doppietta decisiva di Rodrygo. Per il secondo anno di fila Ancelotti porta i suoi tra le prime quattro.

18-04-2023 22:58

Il risultato della gara d’andata lasciava già poche speranze al Chelsea e al ritorno a Stamford Bridge il Real Madrid non si è affatto trovare impreparato. I blancos, campioni d’Europa in carica, sono infatti riusciti con un doppio 2-0 a trovare il pass per le semifinali della Champions League 2022-2023. È il terzo anno di fila che arrivano tra le prime quattro, il secondo consecutivo con Carlo Ancelotti in panchina.

Chelsea-Real Madrid, i Blues ci provano

Nella partita arbitrata da Daniele Orsato, il Chelsea è partito subito con il piede sull’acceleratore, andando vicino al vantaggio con Kanté all’11’. Era indisturbato, ma ha tirato fuori. È salito poi in cattedra il Real Madrid con il palo pieno colpito da Rodrygo al 20′. Quindi, le incursioni di Modric e Benzema.

Nel finale del primo tempo, così come all’inizio della frazione, l’azione più nitida è stata però per il Chelsea con Cucurella al 46′. Sinistro da pochi passi dove però è stato super il portiere del Real, ovvero Courtois, tornato anche quest’anno a Stamford Bridge a giocare contro la sua ex squadra.

Chelsea-Real Madrid, Rodrygo chiude i conti

Il secondo tempo si è aperto con qualche altra bella occasione per il Chelsea, come il salvataggio di Militao su Kanté al 52′. Ma poi al 58′ ecco l’episodio chiave della serata con il gol decisivo di Rodrygo, con una girata da pochi passi, al termine di un’azione partita da lui e poi conclusa su assist di Vinicius.

Poco dopo i Blues ci hanno provato con un tiro di Enzo Fernandez, ma al 66′ Benzema ha sprecato il possibile raddoppio passando la palla a Kepa. 2-0 arrivato poi all’80’ di nuovo con Rodrygo, che ha finalizzato la bella azione personale di Valverde. Stesso risultato così fra andata e ritorno.

Chelsea-Real Madrid, il tabellino

Gol: 58′ e 80′ Rodrygo (R)

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Enzo Fernandez (67′ Sterling), Kovacic, Cucurella (68′ Mudryk); Kanté, Gallagher (67′ Joao Felix); Havertz (77′ Mount). A disposizione: Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Azpilicueta, Chukwuemeka, Hall. Allenatore: Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (82′ Nacho), Eder Militao, Alaba (45′ Rüdiger), Camavinga; Valverde, Kroos (76′ Ceballos), Modric; Rodrygo (81′ Asensio), Benzema (71′ Tchouameni), Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Odriozola, Luis Lopez, Vallejo, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti.

Ammoniti: Eder Militao (R), Cucurella (C), James (C), Mudryk (C)

Chelsea-Real Madrid, i migliori e i peggiori

Rodrygo 8: con il primo gol aveva già chiuso i conti, con il secondo ha sigillato il passaggio in semifinale.

Vinicius Junior 7: solita grande prestazione, con tanto di assist per la rete del vantaggio.

Ancelotti 7: il grande condottiero dei blancos, due semifinali su due da quando è tornato a Madrid.

Courtois 6.5: grande parata sul finire del primo tempo, un gol lì poteva riaprire i giochi.

Kanté 6.5: il migliore in campo tra i suoi, ha sfiorato anche la rete del vantaggio.

Orsato 6.5: buona direzione da parte sua, senza troppi problemi nella gestione della gara.

Benzema 5.5: una serata sottotono per il Pallone d’Oro, che non è stato incisivo.

Havertz 5.5: era il terminale offensivo dei suoi, ma non ha fatto più di tanto.

Lampard 5: è tornato ai Blues da poco tempo, però le partite finora le ha perse tutte.

Chalobah 4.5: si è lasciato scappare Rodrygo nell’azione che ha portato al primo gol.