Champions, Simeone: "Critiche Milan? Nulla di nuovo"

23-11-2021 21:24

In vista di Atletico Madrid-Milan di Champions, Simeone è intervenuto in conferenza stampa: “A Milano abbiamo sofferto all’inizio, con tanta pressione. Domani, se giocheranno nello stesso modo, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. Abbiamo giocato tante partite di questo tipo, domani è una gara molto importante come lo è sempre in Champions. Dal momento del sorteggio sapevamo che sarebbe andata in un certo modo. Rispettiamo il rivale e vogliamo raggiungere l’obiettivo”.

All’andata a San Siro molte polemiche arbitrali da parte del Milan: “Ripercussioni? No, perché succede in quasi tutte le partite che si giocano. Ci sono sempre critiche, situazioni a favore o contro. Non c’è niente di nuovo”.

OMNISPORT