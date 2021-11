Chelsea-Juventus, Tuchel: "Lukaku in dubbio"

22-11-2021 15:51

In vista del match di Champions tra Chelsea e Juventus, decisivo per il primo posto nel girone, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha esordito in conferenza stampa parlando di Lukaku: “Non sono ancora sicuro che Romelu possa giocare, vediamo come starà dopo l’allenamento. Parlerò col dottore e i fisioterapisti, può darsi che possa esser parte dei convocati dell’ultimo momento. Abbiamo sempre opzioni: sta ai giocatori mostrare il loro potenziale, devono essere pronti, è la vita al Chelsea. Quando Timo (Werner, ndr) e Romelu non ci sono, dobbiamo avere altre soluzioni”.

Tuchel ha fatto il punto su altri giocatori chiave: “In ogni caso Timo è a disposizione, è tra i convocati. Kovacic è out, Jorginho sta bene, mentre Havertz ha avuto dei problemi ed è in dubbio. Proveremo a vincere la partita, è il nostro approccio alle partite. Non vogliamo certo mettere a rischio la qualificazione, ma se ci sarà la chance di vincere la gara ci proveremo”.

