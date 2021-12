Chelsea, lo sfogo di Romelu Lukaku fa sognare i tifosi dell’Inter

30-12-2021 22:00

Romelu Lukaku è stato uno dei grandi trasferimenti del mercato estivo. Passato dall’Inter Campione d’Italia al Chelsea di Thomas Tuchel Campione d’Europa, Big Rom vedeva il ritorno a Stamford Bridge come una sorta di ritorno a casa, dove tutto molti anni fa era iniziato, e da giovanissimo dopo tanti gol in Belgio si affacciava al calcio che conta davvero. Tuttavia, dopo pochi mesi di matrimonio, l’amore tra Lukaku e il Chelsea sembra già finito, e alcune sue parole fanno letteralmente sognare i tifosi nerazzurri per un suo eventuale ritorno in Serie A.

Lukaku e quello sfogo verso il Chelsea: “Non sono contento della situazione qui”

Romelu Lukaku, dopo una prima parte di stagione molto più che difficile, è tornato al gol nell’ultima sfida pareggiata dal Chelsea contro il Brighton in Premier League. Un Lukaku che è apparso musone e scontento, non trovandosi bene in campo coi compagni. Ai microfoni di Sky Sport, nella giornata di oggi, il gigante belga ha espresso tutto il proprio malcontento per la situazione che sta vivendo:

“Fisicamente sto bene, ma non sono affatto contento della situazione al Chelsea. Tuchel ha scelto di giocare con un altro sistema. Non mi arrenderò, sarò professionale e continuerò a lavorare”.

Spieghiamoci. Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, gioca con un modulo 3-4-2-1, mentre Big Rom predilige, come si è visto nella sua esperienza all’Inter, quando gioca di fianco a una seconda punta mobile e rapida che gli apre spazi e sgomita assieme a lui. Ma la professionalità del classe 1993 ovviamente prevarrà su tutto, anche se queste parole sono destinate a lasciare strascichi importanti.

A rendere ancora più complicata la situazione di Lukaku al Chelsea ci sono le tante partite saltate dal belga nel corso di questa prima parte di stagione. Lukaku è infatti stato fuori un mese, dal 21 ottobre al 21 novembre, per una distorsione, e poi è rimasto out altri nove giorni per la positività al Coronavirus. In totale ha saltato la bellezza di 12 partite, circa la metà di quelle giocate dai blues. Questo di certo non ha favorito il suo inserimento in squadra, tra l’altro in una formazione così rodata e particolare come quella di Tuchel.

Lukaku fa sognare i tifosi dell’Inter: chiede scusa e promette di tornare

I tifosi dell’Inter, in estate, hanno provato di tutto per trattenere il proprio bomber. E’ innegabile infatti che Romelu Lukaku sia stato forse colui che ha fatto davvero vincere lo Scudetto ad Antonio Conte, il vero uomo in più dei nerazzurri. Con l’addio in estate, poi, si prevedevano giorni nefasti per la Beneamata, cosa che invece non è successa grazie al lavoro di Simone Inzaghi e agli investimenti intelligenti della proprietà.

Nel corso della medesima intervista a Sky Sport, Lukaku ha anche chiesto scusa ai tifosi dell’Inter per le modalità con cui si è svolto il suo trasferimento in terra inglese, promettendo inoltre di tornare, un giorno, in Serie A:

“Tornerò a giocare là, lo spero vivamente. Mi sono innamorato dell’Italia e ho l’Inter nel cuore. Come ho lasciato l’Inter, come ho comunicato con i tifosi, questo mi dà fastidio. Quando sono andato via non era il momento giusto ma ora sì, ora è il momento di parlare, di far sapere alla gente cos’è successo veramente”.

Big Rom non ha nascosto infatti alcune frizioni con l’attuale allenatore del Chelsea Thomas Tuchel e qualche difficoltà di adattamento in Inghilterra. Dettagli che fanno sognare i tifosi nerazzurri, che potrebbero davvero iniziare a sperare in un clamoroso ritorno.

Lukaku torna in Italia? Gli indizi ci sono già da un po’

Si, perché ascoltando le dichiarazioni del mese di dicembre, sembra che davvero qualcosa sotto sotto si stia muovendo, o per lo meno si stia iniziando a preparare il terreno. L’11 dicembre, prima di tutto, era stato lo stesso agente di Big Rom Federico Pastorello dalle pagine di Tuttosport e prevedere un futuro ritorno in Italia per il proprio assistito:

“Lukaku? Adesso facciamolo godere al Chelsea ma lo rivedremo in Serie A perchè è innamorato del nostro Paese”.

Pochi giorni dopo erano stati gli stessi media d’Oltremanica, col Daily Mail capopopolo, a parlare di crisi e di possibile separazione tra il Chelsea e Lukaku. Al tempo (parliamo del 20 dicembre, ndr), il tabloid aveva sottolineato come impossibile il ritorno del belga all’Inter per due motivi: l’enorme ingaggio percepito dal giocatore e la minusvalenza che avrebbe il Chelsea.

Ragioni tutt’ora valida, ma questo sfogo potrebbe anche cambiare le carte in tavola in vista di giugno. E non dimentichiamoci, infine, i discorsi sulla società nerazzurra, che secondo le ultime voci sarebbe sul punto di cambiare proprietario per affidarsi ad alcuni fondi speculativi che potrebbero portare denaro contante nelle casse della Beneamata.

Staremo a vedere, sta di fatto che l’amore tra l’Inter e Lukaku non si è ancora spento.

OMNISPORT