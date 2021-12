Chelsea, Lukaku fa tremare il club: "Non sono contento della situazione"

30-12-2021 19:36

Un fulmine a cielo aperto colpisce il Chelsea in seguito alle dure dichiarazioni del bomber Romelu Lukaku, tornato a Stamford Bridge dall’Inter in quella che ha definito “casa sua”. Il gigante belga non sta vivendo fin qui una grande stagione, complice un grave infortunio prima e la positività al Covid poi. In gol nell’ultima partita dei blues (con anche un rigore procurato), Big Rom si è però sfogato ai microfoni di Sky Sport riguardo alla propria situazione nel club:

“Fisicamente sto bene, ma non sono affatto contento della situazione al Chelsea. Tuchel ha scelto di giocare con un altro sistema. Non mi arrenderò, sarò professionale e continuerò a lavorare”.

Dunque Lukaku non nasconde qualche frizione con l’allenatore dei londinesi Thomas Tuchel e dedica qualche parola anche all’Inter, società e tifoseria alla quale è rimasto davvero tanto legato:

“Tornerò a giocare là, lo spero vivamente. Mi sono innamorato dell’Italia e ho l’Inter nel cuore. Questo è il momento di parlare, di far sapere alla gente cos’è successo veramente”.

Parole forti quelle di Lukaku, che sicuramente lasceranno degli strascichi.

OMNISPORT