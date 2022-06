Chi è Aouar, talento del Lione che può far decollare la Roma 

27-06-2022 13:25

Nella passata stagione il centrocampo della Roma di José Mourinho non difettava di muscoli e corsa, ma nelle partite chiave dell’anno ha evidenziato un gap qualitativo rispetto agli altri top team della serie A.

Aouar, l’ex baby-prodigio francese che piace alla Roma

Ecco perché lo Special One ha inserito in cima alle sue richieste di mercato il nome di Hossem Aouar, il quasi 24enne leader del centrocampo del Lione che grazie a un contratto in scadenza nel 2023 ha visto il prezzo del suo cartellino calare drasticamente negli ultimi mesi.

Fino alla scorsa stagione, infatti, Aouar vantava valutazioni da top player, con il Lione pronto a chiedere una cifra vicina ai 60 milioni di euro per la sua cessione. Ora, invece, potrebbe andar via per meno di 20 milioni, il che lo trasformerebbe in un vero e proprio affare per la Roma.

Roma, Aouar pronto al salto dal Lione

Nato il 30 giugno 1998 a Lione in una famiglia di origini algerine, a quasi 24 anni Aouar può essere ormai definito un ex baby-prodigio del calcio francese. Cresciuto nell’academy del Lione, in cui è entrato a 11 anni, debutta in prima squadra a 18, nella gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar, per poi esordire anche in Ligue nel settembre successivo: alla sua seconda presenza, contro il Digione, il primo gol.

Un segnale del talento di questo ragazzo dotato di due doti che fanno impazzire gli allenatori: tecnica e visione di gioco. Aouar può essere definito un regista moderno, che non si limita a smistare il pallone davanti alla difesa ma agisce su tutto il fronte offensivo, alzando immediatamente la testa per avviare un’azione pericolosa e poi seguendola per andare anche a finalizzarla con un inserimento in area di rigore.

Dotato di un destro preciso, batte rigori e calci di punizione: in 215 partite con il Lione ha segnato ben 40 gol e servito 35 assist, affermandosi come uno dei talenti più cristallini del calcio francese.

Aouar, campione duttile per la Roma di Mou

Altra sua dote è la duttilità: Aouar brilla da interno in un centrocampo a tre, ma ha giocato praticamente in ogni posizione, da quella di mediano a 2 a esterno sinistro in una linea a 4 fino a ricoprire il ruolo di trequartista. In una Roma “liquida” come quella di Mou, potrebbe agire dietro Abraham oppure in mezzo, con Pellegrini davanti a sé.

Nella Roma potrebbe infine fare il salto definitivo in nazionale. Chiuso dall’agguerrita concorrenza, Aouar con la Francia è fermo alla presenza dell’ottobre 2020 contro l’Ucraina: un 7-1 condito da 2 assist del centrocampista del Lione. Conquistare Mou, dunque, potrebbe spalancargli un posto tra i Blues del post-Qatar.

