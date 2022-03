Chi è Casini, il presidente di Lega voluto da De Laurentiis e Lotito

11-03-2022 15:32

Dopo tre votazioni, la fumata bianca: la Lega Serie A ha un nuovo presidente. Si tratta di Lorenzo Casini, che prende la carica lasciata vacante dal dimissionario Paolo Dal Pino. La votazione in Lega, ha visto undici preferenze su venti votanti, il quorum esatto. Fortemente caldeggiato da Napoli e Lazio, è la vittoria dei rispettivi presidenti, Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Oltre alle due società citate, i restanti voti sono probabilmente da far riferire a Udinese, Venezia, Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Empoli, Salernitana, Verona e Spezia. Otto schede bianche, un voto a Paolo Dal Pino chiudono la votazione che incorona Casini.

Chi è Lorenzo Casini, nuovo presidente della Lega Serie A

Nato a Roma il primo marzo 1976, Casini ex segretario del Partito Democratico e attuale capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, è avvocato, professore ordinario di Diritto amministrativo presso scuola IMT Alti Studi di Lucca, docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e Responsabile dell’Area giuridica nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione, co-President dell’International Society of Public Law. Tra il 2014 e il 2019 è stato componente della terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Lorenzo Casini, l’accoglienza di Gravina e De Laurentiis

“Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un’ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato. Il calcio italiano ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile”, questo il messaggio di benvenuto del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina.

E non mancano le reazioni sui social, il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, twitta: “Benvenuto a Lorenzo Casini nuovo Presidente della Lega Calcio. Una figura di grande rilievo e di esperienza strategica. Potrà dare una svolta con l’aiuto di tutti i Presidenti“.

Lorenzo Casini, pareri a confronto

Il giornalista Carlo Alvino esulta: “Lorenzo Casini eletto presidente della Lega Calcio, grande vittoria di De Laurentiis e del Napoli contro i poteri ‘forti’“. Il collega, Giovanni Capuano, meno e scrive: “Lorenzo Casini eletto presidente della Lega Serie A con 11 voti su 20. Il quorum minimo. Previsione facile: saranno casini” e ancora: “L’elezione di Lorenzo Casini a capo della Lega Serie A, con il quorum minimo, semplicemente conferma che il calcio italiano non è capace di darsi una forma di unità nemmeno nel momento più difficile. E che in quei palazzi non bisogna mai dare per politicamente morto Lotito“.

Elezione Casini, il parere dei tifosi

Non mancano, ovviamente, i pareri dei tifosi. C’è chi scherza: “Per la Serie A è finalmente il momento della consapevolezza. Quale miglior presidente di uno che si chiama Casini?”, qualcuno prevede: “La vedo dura per questo Casini… non ha l’appoggio del calcio che conta fondamentalmente e alla fine a tutti interessa il denaro per cui è una carica destinata a cadere” e ancora: “Maggioranza schiacciante, al primo problemino esplode tutto“, “Questo Casini non ha l’appoggio di nessuna big…nessuna la vedo dura la sua permanenza li molto dura”, “La serie A passa da un presidente che durante il suo mandato ha fatto solo casini…ad uno che fa Casini di nome.. speriamo non si riveli il classico caso di Nomen Omen“.

