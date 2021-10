Chi è Felix, il baby talento della Roma che non fa vergognare Mourinho

28-10-2021 10:44

Nel listone degli “impresentabili”, quelli che non son degni della Roma e che non giocherebbero “neanche in serie B” lui non c’è anche se è una riserva. Meglio ancora, un giovane della Primavera aggregato alla prima squadra. E’ probabile però che Felix Afena-Gyan, meglio noto come Felix, possa dire addio alla squadra di Alberto De Rossi per entrare a far parte in pianta stabile della prima squadra dopo l’incoraggiante prestazione di ieri a Cagliari.

Mourinho promuove Felix: Tre punti e un ragazzo in più

Entrato al 57′ al posto di Vina a Cagliari, con la Roma sotto per 1-0, Felix ha dato una scossa alla squadra che sembrava stanca e intorpidita ed ha contribuito alla rimonta fino al successo finale targato Pellegrini. Lo stesso Mourinho ha voluto rendergli merito sui social scrivendo: “Partita finita. Tre punti e buon cibo (non posso andare in camera). E un ragazzo in più”.

Ma chi è Felix Afena-Gyan? Nazionalità ghanese, classe 2003, attaccante esterno dotato di velocità e uno contro uno imprevedibile, può ricoprire il ruolo di esterno offensivo di sinistra, ma potrebbe essere adattato anche a destra o in posizione di seconda punta in un attacco a due. Approdato nell’Under 19 della Roma dall’EurAfrica FC, Felix Afena-Gyan – che era stato offerto anche al Milan – ha mostrato subito le sue qualità approdando presto in Primavera.

Fu De Sanctis a pescare in Ghana il giovane Felix

Lo scorso anno ha subito fatto vedere il suo potenziale con sette gol in sette partite ufficiali tra campionato Primavera e Under 18. Quest’anno è diventato subito un punto fisso della formazione guidata da Alberto De Rossi: 6 gol in 5 partite e score realizzativo devastante. A volerlo fortemente in giallorosso fu il vice-direttore sportivo Morgan De Sanctis, ex portiere giallorosso ed attuale osservatore e dirigente del team capitolino.

Il 18enne, primo 2003 a giocare per la Roma in Serie A, l’anno scorso aveva pubblicato su Instagram un post molto significativo quando venne chiamato dall’allora tecnico Fonseca in prima squadra, per allenarsi con i grandi: “Dio, per favore, non farmi deludere le poche persone che credono in me”.

